No pierdas detalles: Así es el rostro de un hombre infiel

Y lo dice la ciencia. Los rasgos faciales de un hombre se exponen ante una infidelidad que han cometido. Un estudio de la revista británica Royal Society Open Science indica cuáles son los gestos que ellos expresan de forma inconsciente cuando ocultan un amor fuera de su relación de pareja.

El rostro de 189 hombres, blancos y heterosexuales, fueron partícipes en la investigación. A su vez, las características faciales fueron juzgadas por 299 hombres y 452 mujeres. Para crear un balance, otros 293 hombres y 742 mujeres calificaron las imágenes femeninas de posibles infieles.

Los resultados serían extraídos tras evaluar, en una escala del 1 al 10, qué probabilidades tenían de engañar a su pareja. Pero solo se basarían en los gestos de la cara. Lo impresionante del caso fue que los hombres más señalados de infieles eran aquellos que poseían un rostro más masculino. Algunos de estos atributos eran: cejas bien delineadas, mandíbula fortalecida y labios delgados.

En el otro lado del estudio, los investigadores demostraron asombro, pues era difícil identificar cuáles eran infieles. Algunos argumentaron que podría tratarse del uso de maquillaje.

"Resulta interesante, mas no concluyente", dijo sobre los resultados la doctor Kristen Knowles, psicóloga de la Universidad Queen Margaret en Edimburgo. Pese a no ser pionera del estudio, la especialista reveló a 'The Guardian' que "existe un vínculo entre la percepción de la infidelidad y de la infidelidad real".

Para la experta, ellos superan los números porque las mujeres tienen menor 'fama' de ser infieles. Sin embargo, aseguró que un hombre no debe ser señalado de infiel solo por tener una cara más masculina. Hay que tomar en cuenta que es la opinión de los participantes, mas no deja de ser una especie de adivinanza.

