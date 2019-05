Las siete mentiras claves que pueden destrozar tu relación para siempre

Nadie quiere estar con un mentiroso. Incluso si tu pareja no miente sobre cosas grandes, las mentiras más pequeñas aún pueden afectar su relación de manera importante. Mentir destruye la confianza. Si tu pareja no puede ser honesta sobre algunos temas clave, los expertos dicen que su relación puede tener algunas dificultades.

1. Sus interacciones con otros

Tu pareja puede no estar siendo infiel. Pero minimizar el alcance de sus interacciones con los demás, ya sea un ex o un compañero de trabajo atractivo, indica que no están haciendo algo que realmente apruebes. Después de todo, si no están haciendo nada malo, ¿por qué tendrían que ocultarlo o ser menos honestos? "Si tiene interacciones con otros, comparta esa información cuando normalmente habla sobre su día", dice la doctora Catherine Jackson, psicóloga con licencia y neuroterapeuta "De esa manera, nadie esconde nada".

2. Dinero

"Es mejor discutir el dinero abiertamente y con honestidad", dice la doctora Jackson. "Mentir sobre el dinero puede llevar a una sensación de desconfianza, que será perjudicial para la relación". Para muchas parejas, el dinero puede ser una fuente importante de problemas.

Ver películas de terror con tu pareja los hará más felices, afirmó un estudio Se fortalece el vínculo entre ambos.

3. Su pasado

No es necesario que conozcas la historia de toda la vida de tu pareja al comienzo de una relación. Sin embargo, la doctora Jackson dice que eso debería cambiar una vez que estés en una relación comprometida a largo plazo. "Si las grandes cosas del pasado no son compartidas, te quedarás preguntándote de qué más son mentiras u está ocultando tu pareja".

4. Haber olvidado por completo a su ex

Si tu pareja miente acerca de haber olvidado a su ex cuando no es así, es posible que tenga problemas para hacer que su relación actual funcione. "Se mueven por el mundo de manera engañosa, manteniendo sus verdaderos sentimientos cerca del chaleco, y ponen su propia comodidad en primer lugar", señaló Christine Scott-Hudson, psicoterapeuta. "Es imposible tener una relación saludable con alguien que no puede ser honesto, auténtico y real".

5. Sexo

"Si hay ciertos temas que están fuera de los límites, su relación no durará", dice Katie Ziskind, terapeuta matrimonial y familiar. "Necesitas tener una comunicación abierta sobre temas difíciles, como el placer en el sexo, la sexualidad, los fetiches y los impulsos sexuales". Una vida sexual saludable puede mantener viva la chispa y ayudará a que su relación dure mucho tiempo.

6. Sus límites

"Cada relación es diferente y cada individuo tiene diferentes necesidades que los hacen sentir seguros en una relación", dice Laricks. Si tu compañero retiene información sobre sus factores desencadenantes o parece que no pueden decirle que no, eso va a crear resentimiento en la relación.

Esta es la edad a la que debes casarte si quieres un matrimonio estable y duradero, comprobado por estudio El estudio fue realizado por un académico de la universidad de Utah.

7. Sus aspiraciones en la vida

Si tu compañero no es sincero acerca de lo que quiere, la doctora Jackson dice que no sabrá si realmente es una buena pareja a largo plazo para ti. Debes tener un buen sentido de con quién estás y qué quieren de la vida. Si no están siendo completamente sinceros acerca de dónde quieren vivir, tener hijos o casarse, es posible que su relación no tenga un poder duradero.

Te recomendamos en video