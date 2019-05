Si pasas mucho tiempo sentada estos son los minutos diarios que debes emplear en ejercicio

Las personas que se dedican a trabajos de oficina suelen pasar demasiado tiempo sentadas, Lo que puede causar graves problemas de salud. Sin embargo, esto puede evitarse si dedican algunos minutos diarios al ejercicio.

Los problemas de salud por una vida sedentaria van desde problemas y lesiones en la espalda, hasta el incremento de probabilidades de padecer enfermedades cardíacas.

¿Cuánto tiempo debes dedicar al ejercicio se pasa mucho tiempo sentada?

Una nueva investigación publicada esta semana en el Journal of the American College of Cardiology, encontró que hacer entre 20 y 40 minutos diarios de ejercicio eliminan la mayoría de los riesgos para la salud asociados con sentarse durante períodos prolongados de tiempo, reseñó el portal Ticbeat.

Los expertos recomiendan que el ejercicio sea vigoroso para que el sistema cardiovascular trabaje lo suficiente. Algunas actividades recomendadas son: Caminata, bicicleta o el trote.

Esto significa que para aquellas personas que por sus circunstancias personales y laborales permanecen mucho tiempo sentadas, la cantidad de actividad física necesaria compensa los riesgos para la salud de los riesgos para sentarse es sustancialmente menor de lo que indican otros estudios.

Invierte de 20 a 40 minutos de actividad física al día y así te mantendrás saludable aunque tu trabajo sea sedentario.

