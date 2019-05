Los 4 trucos de Michelle Salas para mantenerte en forma sin hacer dieta

Cualquiera que aprecie una foto de Michelle Salas pensará que pasa horas en el gimnasio y que sigue una estricta alimentación para obtener esa figura. Pues para tu sorpresa, no es cierto. La hija de Luis Miguel, tal como ella lo ha afirmado, no sigue una dieta y además se considera una "fanática de la comida".

La modelo ha revelado sus 4 trucos donde el metabolismo es su gran aliado. Luego de que le preguntaran si seguía una dieta o todo se trataba de una obra de su organismo, la mexicana de 29 años contestó: "No hago dieta como tal. Me considero fanática de la comida y no vivo feliz privándome de lo que más me gusta". Así lo manifestó en una imagen de Instagram.

Y es que para Michelle Salas todo consiste en el equilibrio, y aquí te va el primer truco. Si ella come en exceso, al día siguiente intensifica sus ejercicios de cardio. "Todo está en el balance. Si como muy pesado, trato de hacer cardio a fuerza al día siguiente, además de comer más ligero", afirmó, según Hola México. Además, aseguró que evitar la obsesión ayuda a cumplir los objetivos.

https://www.instagram.com/p/Bvz2uMvhF9p/

Cuando se trata de comida, la 'influencer' no tiene tabúes y podría comer más de lo que sus seguidores imaginan. "No como tan poquito, al contrario. Me encanta la comida y sobre todo cocinar”, confesó.

Otro de sus trucos, con el metabolismo de su lado, son las comidas purificantes. Estas limpian su estómago y favorecen su digestión. Michelle Salas permite que en su alimentación predominen las verduras, proteínas, granos y algunos carbohidratos buenos. Otra de sus alternativas es la famosa cucharada de vinagre de sidra de manzana. Estas a primera hora de la mañana.

https://www.instagram.com/p/Bu7ZIWHB6cu/

Por último, a la hija de Luis Miguel y Stephany Salas le canta hacer box. Este tipo de ejercicios fortalece sus brazos, piernas y abdomen, tonificando estas partes del cuerpo.

