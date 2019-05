Mira las 5 enfermedades que puedes sufrir si no tienes intimidad

Aunque te parezca increíble el cuerpo puede sufrir enfermedades por la falta de intimidad, por ejemplo, pasar tiempo sin tener relaciones afecta seriamente tu sistema cardiovascular y respiratorio, y las mujeres son las que más lo sufren.

Tener relaciones íntimas ya sea con tu pareja o no, es una de las actividades que más disfrutamos las personas. No es secreto que hacerlo con alguien nos genera placer y satisfacción. Es un proceso normal y natural de la vida. Pero, ¿sabías que no tener relaciones puede afectar seriamente tu cuerpo?

Te presentamos las 5 enfermedades que puedes sufrir si no tienes intimidad:

Pérdida de memoria

El tener relaciones con frecuencia hace que el cuerpo irrigue sangre y oxígeno al cerebro, si esto no sucede, entonces el cuerpo seguirá haciendo el trabajo pero con menos intensidad ocasionando falta de concentración y pérdida de memoria.

Envejecimiento

Por la falta de intimidad, la mujer no produce colágeno, esto puede perderse y hará que tu piel luzca tosca, sin brillo y ups aparecerán las arrugas.

Autoestima bajo

No tener momentos íntimos, puede hacerle creer a una mujer que no es atractiva para un hombre y no se sentirán bonitas y les genera problemas de autoestima.

Problemas del corazón

Las relaciones son consideradas como un deporte ya que todo el cuerpo trabaja. Entonces, no hacer ejercicio no te mantiene en forma y hace que sufra el corazón pudiendo sufrir de un paro cardíaco.

Estrés

La intimidad relaja el cuerpo. Liberarás todo el estrés que tienes porque te sentirás más libre, satisfecha y renovada. El humor será mejor y las relaciones con tu pareja mejorarán y te sentirás satisfecha física y emocionalmente.

