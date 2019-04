4 cosas que puedes agradecerle a todos tus ex

Las rupturas amorosas apestan y duelen, después de todo, invertiste tiempo, dinero, amor y una parte de ti misma para terminar separada de esa persona que creías sería tu "felices por siempre". ¿Pero realmente fue todo para nada? Para muchos, terminar una relación amorosa es un fracaso pero lo que no saben es que un ex dejó una huella importante que podríamos agradecer.

No, no se trata de decirle frente a frente "gracias por todo" o escribirle un último mensaje recordándole todo lo bueno que hizo por ti. Es algo más personal, algo de lo que no tiene ni por qué enterarse. Todo es un aprendizaje, incluso aquello en lo que fallamos. Pregúntate "¿qué puedo aprender de esto?". La consecuencia de no aprender de nuestras relaciones fallidas es estar condenado a cometer los mismos errores y terminar con la persona equivocada, una y otra vez.

Es muy fácil odiar a tu ex y terminar con todo, pero aquí tienes cómo convertir a tu ex en una experiencia y salir adelante.

Los ex nos hacen mejores en nuestras próximas relaciones

Cuando terminas una relación, es inevitable preguntarte, "¿qué habría pasado si"?. Deja de hacerlo y concéntrate en "¿qué pasaría si fuera más comprensiva o si dejara de enojarme por las cosas pequeñas?". No te concentres en sus defectos, hazlo en los tuyos para que así puedas mejorar. Piensa en una situación en la que realmente te equivocaste y aprovecha la retrospectiva para descubrir cómo podrías haberlo manejado mejor. Las respuestas están en tu próxima relación. No puedes viajar en el tiempo y deshacer tus errores pasados pero sí puedes asegurarte de no repetirlos.

Los ex nos hacen mejores en el sexo

El sexo es amor y pasión, pero también es una habilidad y la perfección se adquiere con la práctica. No eres la misma en la cama cuando comenzaste que 2 o 10 años después. Imagina qué le enseñarías a la primera persona con la que estuviste, con todo lo que sabes ahora. Teniendo en mente lo que has aprendido hasta ahora, ¿cómo sería la experiencia? Cada truco que aprendiste, cada talento que desarrollas con tu ex, beneficia a tu siguiente relación. Cada vez que aprendes de una relación fallida y te vuelves mejor como persona y mejor en el sexo, te acercas un paso más a ser la mejor versión de ti misma. Ahora imagina cómo sería con la persona correcta. *Se tenía que decir y se dijo*.

Los ex nos ayudan a entender lo que queremos (y lo que no) en una relación.

Lo que hace que una ruptura sea tan dolorosa son los recuerdos nostálgicos de los buenos momentos que pasaron juntos. Aprender lo que salió bien en una relación es tan importante como lo que salió mal. A veces es difícil saber qué es lo que realmente queremos en la vida, pero esos recuerdos dolorosos son básicamente una señal divina de lo que NO queremos. Aprender cómo seguir adelante y dejar ir, pero no olvides lo que salió mal para enfocarte en lo que quieres que salga bien.

Los ex se van de nuestras vidas para que podamos encontrar a alguien mejor (¡Gracias!)

¿Alguna vez has pensado en lo feliz que te sientes porque ya no estás con [insertar nombre de ex]. Probablemente no pensaste eso en el momento de la ruptura pero una vez que te alejas y superas, te das cuenta de se fue para abrir paso a algo mejor.

