Cuando la ansiedad te hace sentir en peligro todo el tiempo

Te entiendo, vivir con ansiedad es una lucha devastadora de todos los días. A veces te sientes en la cima del mundo y de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, estás temblando, llorando o sentada en un rincón tratando de recuperar la respiración.

Las personas que jamás han experimentado un episodio de ansiedad, jamás entenderán lo que significa sentir que te falta el aire o que te hormiguea la cara. Tampoco entenderán lo mucho que una sola palabra o acción -por más insignificante que sea- puede disparar una serie de eventos catastróficos en la mente de alguien que lucha contra ella.

Si bien la ansiedad es una enfermedad mental complicada, a menudo se malinterpreta como un lapsus en el que la persona está "exagerando" o "tratando de llamar la atención". Pero ¿cómo lidias con algo que toma control de tu mente sin previo aviso? Es decir, no es pasajero que desaparezca como una gripa. Es un malestar constante y punzante.

La ansiedad afecta la forma en la que procesamos el mundo que nos rodea. Nos hace obsesionarnos con cosas pequeñas y fijarnos en ciertas situaciones más de lo que otros lo hacen. Tratamos de manejar nuestra ansiedad lo mejor que podemos, pero muchos de nosotros sufrimos en silencio porque pensamos que los demás no lo entenderán.

La ansiedad nos hace sentir en constante peligro, amenazados por todo y por todos.La ansiedad nos hace pensar que tenemos cáncer o que nos dará un ataque cardiaco en cualquier momento. Nos hace creer que los demás están con nosotros "por lástima" o "por "obligación". Nos hace sentir que estamos solos, aún cuando estamos rodeados de gente que nos aprecia auténticamente y nos hace pensar que no merecemos ni una pizca de amor.

Catastrofizar es un pensamiento irracional que muchos de nosotros tenemos al creer que algo es mucho peor de lo que realmente es. La catástrofe generalmente puede tomar dos formas diferentes: crear una catástrofe a partir de una situación actual, e imaginar hacer una catástrofe a partir de una situación futura.

Pero aquí está la cosa: quienes atravesamos por una situación así no somos "exagerados" ni "débiles" ni "menos" que nadie. Se necesita un gran esfuerzo para detener y re dirigir nuestros pensamientos.

"Imagina un lugar donde te sientas seguro y seguro".

Sé lo mucho que te ha costado llegar hasta donde estás y todo lo que has luchado contra tus miedos e inseguridades. Sé que quieres que todo salga como lo planeas y que un pequeño tropiezo te hace creer que el mundo se derrumba. Pero estás haciendo un gran trabajo. El mundo no es tan terrible como parece. Eres una persona hermosa y exitosa pero eres humana y es válido tener miedo. Lo importante es saber levantarte y avanzar.

Si amas a alguien con ansiedad…

Cuando amas a alguien que padece una ansiedad catastrófica, no lo culpes, entiéndelo. Nunca subestimes ni juzgues; no compares tu forma de afrontar situaciones con la de los demás. Hay corazones más frágiles que otros, hay mentes más susceptibles que otras, hay situaciones que no has vivido y que no has experimentado. Manténte cerca pero aliéntalo a ver a un profesional de la salud; puede ser realmente difícil pero es importante mantener el impulso y alentarlos a buscar ese apoyo.

