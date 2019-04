Sigue estos 5 pasos para tener un excelente nuevo comienzo luego de una ruptura amorosa

Superarlo puede parecer imposible, lo recuerdas todo el tiempo y sientes que nada será igual desde ahora… superar una ruptura amorosa no es sencillo, pero debes ver esta dificultad como una oportunidad para tener un nuevo comienzo y este puede ser excelente si te armas de valor.

En primer lugar, recuerda que no se trata de olvidarlo, pues, eso no es lo que ocurrirá, sino algo mucho más poderoso: su recuerdo no producirá ningún dolor y, de esa manera, tu vida tendrá un nuevo inicio con mucha más fuerza y experiencia.

Estos son los pasos a seguir para dejar atrás una ruptura amorosa

Ármate de seguridad: Haz algo que te haga sentir genial, nadie te conoce como tú misma, pero es probable que al comprarte nuevos outfits o hacer algún cambio de estilo te haga sentir poderosa. Esto es esencial para eliminar la sensación de dependencia que se caracteriza por sentir que no tendrás una relación igual, aunque lo que de verdad puede ocurrir es que tengas mejores experiencias.

Toma las riendas: Siempre hay decisiones que tomar, cambios que hacer y proyectos para emprender. No permitas que los sentimientos negativos se apoderen de ti y posterguen tu vida, por el contrario, establece metas claras a corto, mediano y largo plazo, para alcanzar aquellos objetivos que en este momento te mueres por alcanzar.

Deja de lamentarte de ti misma: Es un error común luego de las rupturas sentirse la víctima. Recuerda que eso ya no es importante, lo crucial es avanzar, así que cambia esos enfoques que te hacen sentir mal: todo está en la mente.

Renueva tu espacio: Cuando compartimos mucho con una persona nos afecta estar en los lugares que compartimos cuando termina la relación, pero ten presente que estás apunto de crear nuevos recuerdo, por lo que es conveniente que renueves tu espacio. Piensa que es un modo de abrir tu corazón.

