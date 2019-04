Tres rutinas de planks para quemar grasa abdominal y eliminar los rollitos en la cintura

View this post on Instagram

⏱⏱EN SOLO MINUTOS, TRABAJA TU CUERPO!!!💪🏼🔥 Mi ejercicio preferido! Plank en varias versiones! 1️⃣15 repeticiones con cada pierna. 2️⃣20 repeticiones con cada pierna. 3️⃣10 comenzando con el brazo interno y 10 con el derecho. 4️⃣30 repeticiones 5️⃣20 repeticiones con cada pierna. 6️⃣20 repeticiones con cada brazo. Principiantes 2 series. Intermedios 3 y avanzados de 4 a 5 series. #fitness #workout #fit #body #fitmom