5 formas de liberarte de una relación tóxica antes que acabe contigo

1.- Tienes que aceptarlo

Primero darte cuenta. Ahora sí aplica el consejo…"amiga date cuenta". En el momento en el que te des cuenta que no es normal llorar tan seguido, sentir una opresión en el pecho, y estar insegura todo el tiempo tu proceso comenzará en realidad.

No solamente saber que tu relación no es común. En realidad, debes darte cuenta que seguir así no te está haciendo nada bien. Parece fácil, pero aceptarlo es muy complicado, y conseguir separarte es otra lucha que a todos deja cansados.

2.- Apóyate de tus amigos

Para ello, necesitas mucho de tus amigos. Tal vez, en tu relación tóxica, te alejaste de alguno de ellos. Sin embargo, es el momento de irte acercando poco a poco. Date un tiempo para salir con ellos, comienza a abrir más tus canales de comunicación para no aislarte en tu dolor.

No se trata que ellos te saquen de tu relación. Ese trabajo es solamente tuyo, ni siquiera de tu pareja. Entre más gente esté a tu alrededor que te amé, te haga sentir segura, y te brinde el apoyo requerido…¡mejor estarás!

3.-Ten paciencia contigo misma

Quienes no han estado en esta situación siempre juzgarán que te estés tardando tanto tiempo, ¡no los escuches! Hay personas que tienen procesos más rápidos, y otros que necesitan mucho tiempo para abrir, en serio, los ojos.

Conócete, tal vez tengas que estamparte contra pared para salir de ahí, o solamente desencantarte totalmente. No es una competencia, y puedes tomarlo con calma, ¡pero sí hacerlo! Únicamente tenle paciencia al proceso de separación.

4.- Trabaja en tu autoestima

Muchas veces decimos que nuestra autoestima nada tiene que ver con aceptar relaciones tóxicas, pero créeme, cuando aprendes a que nadie puede tratar así, simplemente no lo aceptas. Nuestras inseguridades, conscientes o inconscientes, nos convierten en presas más fáciles.

Nadie tiene el derecho de tratarte de forma en la que te sientas insegura contigo misma o comiences a dudar.

5.- ¡Déjalo!

Al final, por más recuerdos que tengas y hasta ganas de luchar, siempre será mejor terminar la relación. No te ates por miedo a no encontrar otro amor. Asimismo, no romantices la violencia porque eso te hará daño solamente a ti.

