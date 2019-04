El chocolate podría aliviar cólicos menstruales más rápido que una pastilla, según estudio

El cacao contiene hasta 17 clases de tipos de hierbas que podrían aliviar el dolor menstrual.

Cada mes las mujeres pasan por el ciclo menstrual que en oportunidades se convierte en su peor pesadilla porque presenta diferentes cambios hormonales y dolores de cabeza y cuerpo.

Para contrarrestar la situación, las mujeres utilizan diferentes medicamentos para calmar los síntomas, especialmente los cólicos menstruales o alguna infusión que pueda relajarlas, sin embargo, expertos acaban de revelar que el chocolate es una de las mejores opciones para calmar los cólicos menstruales.

Un estudio revelado por "University of Dammam" en el país de Arabia Saudita menciona que el cacao tiene hasta 17 clases de hierbas que ayudan a calmar el dolor que sentimos las mujeres cuando estamos pasando por el ciclo menstrual.

Los expertos precisaron que el chocolate incrementa los niveles de serotonina y ayuda a evitar el malestar., por lo que se convierte en un gran apoyo para evitar la toma de medicamente.

"Sí sirve, y bastante. Cuando tengo el periodo y no tengo medicina, a primera hora de la mañana me como un pedazo de chocolate, me gustan de leche con almendras, y al cabo de un rato me siento mucho mejor", mencionó una contadora venezolana Charlotte Torres.

Ella aseguró que tan solo una barra de chocolate logra "un efecto más rápido" que cualquier otra pastilla.

Y es que los niveles de serotonina se minimizan cuando las mujeres están en su periodo de menstruación. Y esta sustancia logra generar estabilidad emocional y felicidad.

"Yo pensé que era broma o un mito extraño de la gente, pero resulta que sí, es muy cierto que el chocolate alivia el dolor de vientre, y por supuesto anímicamente también te ayuda mucho. Incluso, tengo amigas que no gustan de comer chocolate, pero consideran la opción cuando están en su periodo", indicó.

