5 poderosas afirmaciones para iniciar una relación con el pie derecho

Iniciar una nueva relación está lleno de dudas y expectativas. Desde los nervios sobrantes desde las primeras citas que pueden ser una pesadilla hasta el salto totalal compromiso, significa grandes cambios en el estilo de vida. A veces incluso todo puede dar un giro de 180º tras varios años juntos. Si acabas de comenzar una nueva relación o estás pasando por momentos complicados con tu pareja, hay ciertas cosas que debes recordar para que todo funcione.

Con todas las transiciones de la vida, como las relaciones que comienzan o terminan, la repetición de mantras puede ser una excelente manera de reconsiderar los pensamientos de ambos y recordar sus fortaleza. La autoafirmación es una práctica muy importante, ya sea para consolidar tu puesto en algún trabajo, para encontrar soluciones a un proyecto o para cultivar la confianza dentro de una relación familiar o romántica. Comenzar una nueva relación puede ser intimidante, pero es importante recordar que mereces todo el amor y la felicidad que este mundo tiene para ofrecer.

Aquí te dejamos algunas afirmaciones que te darán ese impulso con quien amas.

"MEREZCO SER FELIZ Y AMAR"

Si no has salido por un tiempo, si nunca has tenido pareja, o si tu última relación te dejó con el corazón roto, la perspectiva de una nueva relación puede ser un poco estresante. Recordar que eres fuerte y suficiente, que mereces todo el amor del mundo y que no importa lo que esta nueva relación tenga en puerta (rupturas, maquillajes, o incluso un 'felices para siempre'), estarás bien.

"ELIJO ESTAR CON ESTA PERSONA EN ESTE MOMENTO"

Estar con alguien siempre viene acompañado de ansiedades y miedos pero si tu nueva relación parece moverse rápidamente o si no puedes dejar de pensar en el futuro, puede ser útil respirar y vivir el momento. Recuerda que estás eligiendo compartir tu tiempo con esa persona y que así lo deseas en este momento. Comenzar una nueva relación no significa que ya estarás con ellos de por vida, o que nunca volverás a salir con otras personas, puede significar lo que quieras que signifique pero debes vivir en el presente y tomar tu relación un día a la vez para evitar las angustias.

"HONRO LA CONEXIÓN ENTRE YO Y MI PAREJA"

Las nuevas relaciones son impredecibles pero también emocionantes. Se supone que has encontrado a quien te gusta y quien te hace sentir bien así que toma un tiempo para honrar y celebrar la conexión que están generando. Mereces sentirte bien en tu relación, ser feliz y celebrar lo que los une. Agradece el espacio y la intimidad que compartes con tu pareja. Cultiven la gratitud que sienten el uno por el otroy eso les recordará que están juntos porque se complementan. Se sentirán valorados.

"TOMARÉ TIEMPO PARA MÍ MISMA, MIS DISTRACCIONES, MIS AMIGOS Y MI FAMILIA"

Cuando inicias una relación, tu vida tiene un reajuste importante, pero tener una pareja no significa dejar tu libertad atrás. Ambos deben tomarse el tiempo para sus necesidades y gustos, así como para sus amigos y familiares. El trabajo en equipo es importante pero jamás pierdas tu identidad e individualidad por nadie. Estipulen noches específicas para ir a sus propias actividades y pasar el tiempo con sus seres queridos por separado. Establece límites de salud y proporciona espacio para ser tu propia persona.

"NO ME SENTIRÉ MAL POR INDICAR MIS NECESIDADES Y DESEOS, Y ASEGURARME DE QUE SE CUMPLEN"

Desde las necesidades sexuales hasta los antojos de comida o cualquier cosa que sientas o pienses, está permitido solicitar lo que deseas. Compartir tus necesidades y deseos con tu pareja les permite entender cómo pueden apoyarse mejor. El hecho de compartir con claridad lo que quieren y cómo pueden darlo, ayuda a ser el mejor equipo posible. Sean sinceros el uno con el otro y así evitarán cualquier potencial malentendido o resentimiento.

