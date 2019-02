¿Has soñado que no puedes hablar? Te contamos qué significa

La frustración que da soñar que no puedes pronunciar una palabra es inexplicable. No solo da impotencia, sino que también te desesperas y no sabes cómo hacer para poder hablar ¡qué sensación tan angustiosa! Pero más allá de despertarte abrumada, debes saber que soñar eso tiene su significado.

¿Por qué no puedes hablar en el sueño?

En muchas ocasiones al soñar, esto puede interpretarse como símbolo de baja autoestima. Una persona insegura muchas veces no es capaz de hacer valer su opinión que representa la voz. Si te cuesta mucho imponer un ideal o decir abiertamente lo que piensas es probable que lo que vivas en el día, se intensifique en tu sueño como NO poder hablar.

Asimismo, también puede ser que estás frente a una situación en la que no tienes la capacidad para expresarte. Pocas cosas son tan liberadoras en esta vida como decir lo que se siente, sin tapujos, sin límites, sin temores y cuando no se hace se traduce en angustia y decepción. Te recomiendo que si sueñas esto intentes hablar más seguido de tus sentimientos con otros.

Si te está costando mucho tomar una determinación también puede ser que sueñes que no puedes hablar.

No queda duda que despertar de un sueño de este tipo es terrible. Presta más atención si te vuelve a pasar y analiza lo que estás callando.

