Dile adiós al mal aliento con el jengibre

¿Quién iba a creer que el desagradable mal aliento se puede curar con un remedio natural? Está comprobado que el jengibre puede erradicar ese desagradable olor de la boca que causa tanta incomodidad en las personas que lo notan.

Es importante recordar que el mal aliento a veces no siempre es causado por una deficiente higiene bucal. Pero no deja de ser molestoso para todas las edades, sobretodo para quienes perciben el olor. En algunos casos, quien lo tiene no lo nota.

Nueva Mujer Parejas que comparten todas sus actividades tienen mejor vida sexual, estudio La investigación a cada miembro de la relación se realizó todas las noches durante tres semanas.

¡Una vez más agradecemos a la naturaleza y sus remedios! Pues la Universidad Técnica de Münich, el Alemania, realizó un estudió que descubrió un compuesto picante 6-gingerol en el jengibre. Este ayuda a descomponer las sustancias que causan ese mal aliento inmediatamente.

Todos sabemos que el jengibre se caracteriza por tener un sabor picante, los expertos afirmaron que se debe a este compuesto.

Por otra parte, la investigación recuerda que tener halitosis (mal aliento) no siempre es por mala limpieza dental.

Nueva Mujer El piloto Michael Schumacher viajó en secreto a España y crece polémica sobre su salud Según la prensa española, el ex campeón alemán estuvo por Mallorca, en una millonaria mansión familiar.

Fumar, caries, infecciones bucales, enfermedades en las encías, trastornos en el metabolismo o problemas estomacales podrían ser algunas de las razones del mal aliento.

La investigación arrojó que este poderoso ingrediente natural como lo es el jengibre ayuda a eliminar la halitosis. Pero es importante saber que si esto persiste debemos asistir al odontólogo.

Te recomendamos en video