Shot de jengibre con manzana para prevenir migrañas

Bájale a la cafeína…. MEJOR TÓMATE UN SHOT DE JENGIBRE… Nada como tener energía real, que no sea nada más estimularnos como la cafeína por que recuerden que al ratito la cafeína te lo cobra… ¿cómo? estando más cansados y teniendo que tomar otra taza… El clásico es ¡el de manzana!… Me encantan… Todos con miles de beneficios para la salud, sin efectos secundarios, deliciosos, naturalitos, con uno de mis ingredientes favoritos (JENGIBRE) y accesibles… Así es lo saludable. ¿Cómo se hace? En la imagen aparecen las medidas de cada uno y con 3 cm de jengibre FRESCO y pelado (desinfectado y lavado claro). Beneficios: Pera – Antiinflamatorio, da energía, disminuye la presión arterial, alto en calcio, reduce el colesterol Mandarina – Refuerza defensas, antiinflamatorio, da energía, antigripal, mejora la digestión, ácido fólico natural. Manzana – Mejora la digestión, antiinflamatorio, mejora la circulación, da energía, previene migrañas Si sienten que se les hace muy fuerte, pueden comenzar con 1 cm o con 2 cm de jengibre y ver como lo van tolerando. Cuando me tomo un shot, realmente digo ¡SALUD! por que eso es lo que nos da… Fuente; www.habitos.mx . . . ¡Menciona a esa persona que quieres también que se cuide su salud con lo mejor de la naturaleza!👇 . #MejorConSalud #shotsaludable #batidosaludable #verdurasyvegetales #saludynutricion #saludnatural #tipsdebelleza #tipssaludables #jengibre #manzana #mandarina #naranja #naturaleza #alimentaciónsaludable #saludynutricion #saludnatural