Cómo preparar batido de manzana y linaza para bajar de peso

Batido de yogur manzana🍏 y linaza para bajar de peso… Prueba hacer este Batido de yogur manzana y linaza para bajar de peso. Te ayudará a eliminar esos kilos de más y por cierto, te hará muy bien a la salud. La receta que te compartiremos hoy te ayudará a desintoxicar el organismo, controlar el colesterol y a normalizar la glucosa en sangre. Es un remedio casero excelente para el sistema cardiovascular. ¡Preparalo hoy mismo y comparte! Ingredientes • 200 ml de yogurt desnatado (mejor selección el yogurt griego) • 1 manzana con cáscara orgánica (Si no es orgánica lave frotando muy bien la corteza con agua y vinagre de sidra de manzana) • 1 cucharadita de chía • 1 cucharadita de salvado de avena • 1 cucharada de linaza • Canela en polvo a gusto (sólo si usted no es hipertenso) • Stevia o miel para endulzar Modo de preparación Ingrese todos los ingredientes a la licuadora. Mezclar hasta lograr una bebida homogénea. Una vez finalizado el proceso, coloque un poco de canela en polvo en la vitamina. Se recomienda beber inmediatamente después de la preparación para optimizar el aprovechamiento de la riqueza en propiedades y nutrientes de los ingredientes. Modo de consumo Reemplaza tu desayuno por este alimento que favorece la pérdida de peso. En muy pocos días verás resultados sorprendentes. No tan solo vas a adelgazar sino que tu cuerpo no habrá sufrido la carencia de proteínas, minerales y vitaminas (como ocurre con otras dietas) _ Para bajar de peso puede ser suficiente con afinar nuestra alimentación y eliminar ciertos productos de la misma. Pero si además le añadimos el componente del ejercicio físico, los beneficios y resultados serán mejores.