5 razones por las que tienes el vientre inflamado todo el tiempo

¿Alguna vez te has puesto los jeans por la mañana y a medio día ya estás a punto de botar el botón? Todas hemos estado ahí y es que no importa lo que hagamos, nuestro vientre parece tener vida propia y no hay peor sensación que la de tener el vientre inflamado.

La hinchazón es normal y es parte de nuestro proceso digestivo sin embargo, hay ciertos hábitos que provocan que se inflame más de lo que quisiéramos.

Te estás saltando comidas

Si usted es del tipo que nunca desayuna y vive del café hasta la hora de almorzar, ese hábito podría ser la razón para la hinchazón en curso. Manning dice que es probable que su estómago esté buscando algo para digerir porque en realidad debería estar comiendo una comida. Pero como no lo eres, tu cuerpo en cambio crea gas que lleva a la hinchazón. Y si te estás saltando una comida de la mañana para luego amordazar en el almuerzo (por ejemplo, comer más de lo que tu estómago puede soportar) eso también puede causar mucha hinchazón, agrega.

Pasas demasiado tiempo sentada

Siéntese toda la mañana, corra a almorzar, coma en su escritorio, apenas se mueva hasta que sea la hora de cerrar la sesión. ¿Suena familiar? Este patrón de permanecer sedentario durante la mayor parte del día de trabajo puede dificultar que los alimentos se muevan a través de su tracto digestivo, lo que puede provocar una sensación de hinchazón, dice Manning. "[Por eso] a menudo le digo a alguien que salga a caminar después del almuerzo para ayudarles a digerir para que no se sientan tan incómodos", explica.

Hablando de salir a caminar, estar activo puede ser extremadamente útil si tu hinchazón parece estar relacionada con el estreñimiento. "El ejercicio ayuda a acelerar el tránsito intestinal y te ayuda a ir al baño con más frecuencia", dice Manning. Por lo tanto, incluso si no estás interesado en convertirte en una bestia del buen estado físico, una rutina que haga fluir tu sangre puede ser lo que necesitas para ayudar a que tus intestinos estén en forma.

Estás comiendo muchos FODMAPs.

¿FOD que? De acuerdo con el centro de salud digestiva de UW Medicine, un FODMAP, que es un acrónimo de oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables, se refiere a los carbohidratos a los que algunas personas pueden ser sensibles como la fructosa, la lactosa, galactanos y edulcorantes . Se trata de compuestos que no son bien absorbidos en el intestino. ¿Qué alimentos califican como FODMAPs? Los frijoles, el ajo, la cebolla, los lácteos, las manzanas, las peras y los melocotones son comunes en este grupo. La solución es reducir su consumo, más no eliminarlos por completo de tu dieta.

Te olvidaste de la fibra.

La fibra es un nutriente de suma importancia en tu dieta y puede detener la hinchazón, ya que es lo que las bacterias necesitan para mantener un microbioma saludable. El departamento de gastrointerología del Mount Sinai Medical Center en New York City explica que un microbioma saludable ayuda a crear un tracto gastrointestinal feliz, lo que significa menos hinchazón. Desafortunadamente, es posible que no estés incluyendo la cantidad suficiente. La hinchazón relacionada con el estreñimiento puede disminuir con la fibra ya que cuando ésta está en el colon, absorbe agua y agrega volumen a las heces. Las personas pueden tener una evacuación más completa cuando tienen más fibra en su dieta. Ojo, que un exceso de fibra puede ocasionar justo lo contrario, una obstrucción intestinal, exceso de gases y meteorismo. De ahí que materia de nutrición el lema siempre sea: "de todo un poco". Tanto los excesos como los defectos son negativos.

Tienes un trastorno intestinal.

Según la Clínica Cleveland. los trastornos gastrointestinales funcionales ocurren cuando el tracto gastrointestinal no parece tener nada de malo, pero aún experimenta síntomas incómodos. El dolor en la parte superior del estómago o los sentimientos de plenitud junto con la hinchazón pueden ser indicativos de dispepsia, por ejemplo, mientras que los calambres en la parte inferior del abdomen y un cambio en los hábitos intestinales pueden indicar el Síndrome de Intestino Irritable. El tratamiento puede incluir cambios en la dieta, terapias psicosociales y otros cambios en el estilo de vida. Por supuesto siempre debes acudir a un médico para descartar otras posibles causas primero, como el cáncer de colon, los trastornos del páncreas o la enfermedad hepática.

Te recomendamos en video