Conoce cuáles son las frutas para combatir el estreñimiento

SON DEPURATIVAS Y RICAS EN FIBRA LAS CUALES PREVIENEN EL ESTREÑIMIENTO * _ La fibra con ciruela de Nature Essential, tiene propiedades diuréticas ya que, al poseer altas dosis de potasio, contribuyen a la depuración de toxinas. * _ Fuente de vitamina C, carotenoides provitamina A, fibra y flavonoides. * _ También son ricas en vitamina E, calcio, potasio, sodio, magnesio y hierro. Por todo ello, también actua como antioxidante y energética, además de aportar energía. * _ Mejora el estreñimiento y trastornos del tubo digestivo, por sus altas dosis de fibra. * _ Fuente: wwwJorgevaleranatura.com