Las relaciones son difíciles, y más cuando se trata de sexos opuestos. Muchas veces se confunde la línea de la amistad, y comienza la atracción. Por eso nos ha llevado a preguntar desde épocas antiguas si en verdad existe la amistad entre hombres y mujeres.

Todos tenemos casos que ejemplificar; mi mejor amigo y yo somos como hermanos, yo jamás me he sentido atraída por tal persona, y así la lista continúa. Sin embargo, no podemos estar 100% de los sentimientos del otro, o qué llegó a pasar por su cabeza.

Un estudio aclara algunas dudas. Fue en una Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Investigaron sobre esta interrogante, y llegaron a conclusiones inesperadas. Ya que la mayoría de los encuestados admitió haber sentido una atracción física por su amigo o amiga.

La investigación presentó a un grupo de 200 mujeres y hombres. Ellas accedieron a contestar una serie de preguntas que fueron realizadas por la psicóloga April Bleske-Rechek. Se pretendía contestar si era posible tener una amistad entre hombres y mujeres.

Al parecer las preguntas eran contestadas en una escala de 1 al 10. Una de las interrogantes era: ¿qué tan atractiva ves a tus amigas o amigos? Los hombres fueron los que contestaron con una puntuación muy alta admitiendo que en algún punto si han llegado a sentir una atracción.

En el cuestionario también eran ellos quienes normalmente interpretaban mal las señales de sus amigas, y sentían que ellas les coqueteaban. Se reveló que el 42/% de los hombres llegaron a sentirse atraídos por sus amigas, mientras que las mujeres obtuvieron el 29% solamente.

