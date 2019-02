Los 5 tipos de solteros ser según la ilustradora “Moderna de pueblo”

San Valentín es una celebración que esperan todas las parejas cada año para compartir su amor y afianzar el vínculo que sienten el uno por el otro. Pero por el otro lado, los solteros tratan de huirle siempre al 14 de febrero y desestiman cualquier evento relacionado a la fecha.

Raquel Córcoles, ilustradora española del cómic Moderna de pueblo, publicó en su Instagram una curiosa clasificación de los tipos de solteros que existen, de acuerdo a su forma de ser y actitud ante la vida, ahora que se acerca el 14 de febrero.

Tipos de solteros según Moderna de pueblo

Soltera lifting

Es aquella que siempre está maravillosamente. Presentable, con un maquillaje y cabello perfectos, para demostrarle a todos que no necesita tener novio para sentirse hermosa.

Esto es lo que ella diría:

Oye, estás espléndida. ¿Te has hecho algo?

Estoy usando la “mascarilla ruptura liberadora con olor a me tenía harta”.

Soltero superdotado

Son los solteros que afirman alegrarse de que su última relación haya terminado…pero ellos son los que se ven totalmente acabados y destruidos.

Esto es lo que él diría, sentado solo en la mesa de un bar decadente:

Me alegro de haberme librado de esa loca.

Qué pesadez aguantar sus quejas todo el día, tío.

Hacía tiempo no me sentía tan bien…

Soltera abuela

Es aquella que se escandaliza al pensar que puede conocer a alguien y tener una cita por Tinder o cualquier red social romántica.

Soltera imantada

Se trata de cuando la persona atrae puras personas extrañas y conflictivas.

Esto es lo que diría:

Tampoco tengo prisa en encontrar pareja, pero…

¿Por qué me tienen que tocar a mí todos los raros?

Soltera exprés

Cuando la persona está soltera…por escasos días. Casi siempre es la novia o el novio de alguien más.

Esto es lo que diría:

La última vez que hablas con ella…

He cortado con Cris, pero estoy bien. Me apetece estar sola, a mi bola, no atarme…

La siguiente vez que la ves:

Te presento a Martina, a mi novia.

El soltero ideal

“Es buen tío, no tiene traumas sentimentales graves, le gusta cocinar, no llama loca a su ex, te escribe para quedar a horas razonables (no de madrugada), es divertido y feminista, tienen gustos musicales parecidos, no tiene pánico irracional al compromiso y siempre baja la tapa”, expresó en la ilustración la creadora de Moderna de pueblo.

