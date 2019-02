La guía sobre el amor que te hará entender cómo funcionan las relaciones

Milan Kundera convirtió uno de sus libros en una infalible guía del amor. Son varios cuentos cortos que representan las historias, sentimientos o hasta errores más comunes que cometemos en nombre del amor.

Los relatos se ven teñidos con las pinceladas filosóficas del checoslovaco, y cada página lo impregna el humor negro característico de su narrativa. Navegas por las páginas con facilidad, y al mismo tiempo te sumerges en las vidas que él retrata sin darte cuenta siquiera.

En un cerrar de ojos ya estás reflexionando, ya te metiste en la piel de los personajes y ya proyectaste tu historia personal en la pluma de Kundera. El libro que necesitas en tu vida este febrero se llama: El libro de los amores ridículo.

Son siete historias en donde Kundera se burla del amor, y los problemas que provoca. Abarca los banales juegos de conquista que tenemos en nuestros días, del miedo a vencer la expectativa que creamos alrededor de ciertas personas, el engaño que hay en la belleza, y de la necesidad que tenemos en caer en estos juegos aunque sabemos que terminaremos perdiendo.

Se plantea esta cuestión de forma cruda, y que te hace avergonzar de muchas decisiones. Lo que es bueno, porque al mismo tiempo te hace consciente del daño que puedes crear por la indiferencia de nuestros tiempos.

Para el autor sí eres responsable de las personas que de ti se enamoran y más cuando eres consciente de sus sentimientos. Deslindarte provoca dolor en otros, y no enfrentarlo rompe corazones que al mismo tiempo terminan en traumas.

La omisión de nuestros actos no nos exenta de ellos, no es tan fácil escapar de lo que preferimos no ver, de la venda que nos ponemos por miedo a ser sinceros con nosotros mismos y con los otros. Al contrario, dicha ignorancia nos vuelve aún más culpables, ya que nos coronamos como ingenuos convirtiéndonos en los mayores pecadores.