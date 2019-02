Las ventajas de ser alguien que tiene pocos amigos

Los pocos amigos

Muchas veces valoramos mucho tener nuestro buzón lleno de mensajes, saludar a docena de personas y presumir la lista de amigos que poseemos. Aquellas personas que van a nuestras fiestas, o están de vez en cuando en nuestras vidas.

¿Pero vale la pena? Creo que cultivar amistades requiere tiempo, paciencia, y mucha dedicación. Entre más "amigos" tenemos, menos espacios podemos brindarles y por ende, no se forjan lazos tan fuertes.

Estamos muy acostumbrados a decirle amigo a cualquiera que nos haga reír o que esté en nuestro camino. Pero creo que es mucho más profundo su significado, y como dirían nuestras abuelitas, más vale tener pocos pero buenos.

También sé que hay personas para todo en esta vida. Aquellos que están para tomar el café, otros para irnos de fiesta, y esos que siempre estarán a tu lado. Sin embargo, soy de la idea que cuando encuentras a alguien que cumpla con todo los lazos son imposibles de romper.

A veces nos importan más las apariencias de tener grupos grandes, que cultivar verdadero amor. Porque hasta para tener buenas amistades requieres ser vulnerable, abrirte en la más pura confianza, y hasta depender en cierto sentido en otra persona.

Los beneficios de tener pocos amigos:

1.- Les puedes dedicar todo el tiempo que se requiera.

En las buenas estarán para ti, en las malas, en las divertidas, y en todo momento conocerán tu historia y el trabajo que te ha costado cargar con ella.

2.- Creas relaciones para toda la vida.

Después de estar con esas personas tanto tiempo se vuelven parte de tu vida. Ya no hay vuelta atrás, y no hay peleas que separen esa hermandad que has creado. Es hermoso.

3.- Sabes que no hay falsedad en ellos.

No hay tiempo para hipocresía. Son tan pocos, y pasas tanto tiempo que hay confianza absoluta para decir lo que sientes. Es absurdo hablar a sus espaldas, o si llegas a desahogarte con otra persona, terminas confesando.

4.- Están en las buenas y en las malas.

No hay mejor regalo que encontrar personas que no duden en estar contigo.

5.- Te evitas tener amigos por compromiso.

Nunca es edad para tener amigos falsos que solamente están en los buenos momentos y no dudan en traicionar tu confianza. No vale la pena.

Te recomendamos en video: