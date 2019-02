Batido de plátano y jengibre, una efectiva mezcla para quemar grasa

¡Nada como los remedios naturales para cuidar nuestra figura! Quemar la grasa abdominal cuesta una barbaridad, pero hemos descubierto varios batidos de frutas que nos ayudan a bajar esa pancita, y uno de ellos es con jengibre y plátano. Lo mejor de todo es que ingerir este tipo de alimentos es beneficioso debido a que no posee químicos que puedan afectar la salud.

Aprende este nuevo truco para quemar calorías con un espléndido batido. La mezcla del plátano con el jengibre elimina toda la grasa no deseada y además es muy delicioso.

El 'Department of Endocrinology and Diabetes' publicó un estudio asegurando que aunque el plátano se trata de una fruta dulce, reduce los niveles de azúcar en la sangre e insulina. Aunque no lo creas, algunos médicos lo recomiendan para pacientes con diabetes.

Por otra parte, una de las bondades del jengibre es que no solo desinflama, sino que también quema grasa naturalmente. Sin lugar a dudas, consumirlo es altamente beneficioso para adelgazar.

Ingredientes para el batido de plátano con jengibre:

– Plátano maduro cortado en trozos

– Dos cucharadas grandes de jengibre

– 250ml de leche (preferiblemente de coco o almendra)

Prepararlo es muy sencillo: vierte todo en una licuadora y listo. Se recomienda que esta preparación se consuma todas las mañanas en ayuno.

