¿Hay un alma gemela destinada para cada uno de nosotros?

Estoy segura que más de una vez escuchaste hablar de las almas gemelas, si no lo escuchaste, lo viste en una película de amor, en una novela, o lo leíste en algún libro.

¿Quién no pensó en algún momento, quiero encontrar a mi alma gemela?

Te has hecho miles de preguntas alrededor de esta hermosa idea, pues ahora te quiero explicar qué es un alma gemela, como reconocerla cuántas podemos llegar a tener y muchas otras ideas que estoy segura que te ayudarán a tener mayor claridad.

¿Qué es un alma gemela?

Dentro de nuestro cuerpo físico tenemos cuerpos que a simple vista no los podemos ver, pero sin duda los sentimos, ¿quién no ha dicho alguna vez, "me duele en lo más profundo del alma" y ha sentido dolores que traspasan el plano físico?

Todos tenemos una sola alma, esta es inmortal, nunca muere, trasciende y evoluciona con cada experiencia de vida, con cada reencarnación en un cuerpo físico como el que ahora tienes.

La buena noticia es que para nuestra maravillosa suerte no llegamos solos, tenemos desde una o hasta nueve almas gemelas, idénticas a nosotros, quizás y para asombro de muchos.

Nuestras almas gemelas no necesariamente tienen que ser el amor de nuestra vida. Sí tal cual como lo lees, tu alma gemela puede estar disfrazada de cualquier personaje, puede ser desde un mejor amigo, un hijo o esa persona que amas.

¿Cómo reconozco a mi alma gemela?

Su cuerpo físico es diferente, pero nuestros corazones lo reconocen, con ellos sentimos una sensación de familiaridad y confianza que no nos generan otras personas, el corazón siente algo muy fuerte, sientes que no lo estas conociendo, que lo estas reconociendo, es una extraña sensación de amor que incluso puede llegar a confundirte.

No entiendes cómo en tan poco tiempo puedes sentir tanto y de una manera tan fuerte que trasciende al contacto físico, trasciende a cualquier sensación que hayas tenido antes.

Sus mentes y pensamientos están alineados, e incluso puede pasarles las mismas cosas, en los mismo tiempos aún cuando estén en un lado del mundo y ella al otro.

Pueden sentirse y extrañarse como si se conocieran de toda la vida, lo maravilloso es que no solo se conocen de toda la vida, sino de todas las vidas, es una sensación llena de magia que estremece cada partícula de tu ser, la pasión que surge supera cualquier otra sensación que hayas experimentado antes.

Muchas de las veces el reconocimiento empieza con una de las dos personas, puede que al inicio o durante toda la vida solo una de las almas sea capaz de reconocer a la otra, tristemente no siempre el reconocimiento viene de ida y vuelta, los miedos, las malas experiencias y los fracasos pueden hacer que una alma se cierre al punto de no poder reconocer a su alma gemela.

En otros casos el reconocimiento no es de la noche a la mañana, es paulatino y sutil, la persona que lo siente primero debe ser prudente y paciente ya que no todos tienen el mismo despertar espiritual.

¿Y tú ya encontraste a tu alma gemela?

Si no lo has hecho no te sientas mal, ni afligido. Recuerda que siempre estamos siendo guiados hacia ese verdadero amor y permanecemos unidos hasta la eternidad, lo único que se separan son nuestros cuerpos físicos, nuestras almas están destinadas a reencontrarse siempre.

Con amor para esas almas gemelas que se reencontraron, se reconocieron y se quedaron juntas. <3

