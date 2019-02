Mira esta lista de canciones de amor para dedicar el 14 de febrero

Si quieres resumir todas las cosas bellas, el amor inquieto, el amor completo y si cada vez que piensas en él te sientes plena, pues hay diferentes himnos que forman parte de la lista de canciones de amor para dedicar que debes conocer ya. Aquí te presentamos la lista.

“Tú sí sabes quererme” – Natalia Lafourcade

Quieres que esa persona se quede por siempre y estás dispuesta a por siempre amarla, sin importar lo que piensen los demás entonces es esta una de las canciones de amor para dedicar el 14 de febrero, pues es una declaración de tu entrega total a este amor que te hace sentir bien, complementada y quieres hacerle saber que estás dispuesta a arriesgaste a amarlo porque sabes que vale la pena.

“Amor Completo” – Mon Laferte

Hay personas que te hacen sentir tantas cosas en tan poco tiempo. Si cada vez que te besa es como si tus sentidos estallaran de tanto amarlo, sientes que te quiere tanto como tú lo quieres a él y se convierte en una gran satisfacción porque nunca te había sucedido de esa manera entonces esta una opción de las canciones de amor para dedicar el 14 de febrero.

'You've Got the Love' – Florence + The Machine

'You've Got the Love' es una canción de agradecimiento hacia la persona que se ha convertido en tu rayo de luz en la oscuridad, que sabes que siempre estará para ti y a la que amas más que a nadie por eso no la dejes de incluir en la lista de canciones de amor para dedicar.

'Thinking Out Loud' – Ed Sheeran

Este tema es para ese amor con el que te ves envejeciendo, y aunque sabes que se enamoraron de una manera poco usual sabes que su amor es eterno porque te enamoras de él todos los días. Estás segura que todo lo que pasaste, por más doloroso que haya sido, valió la pena porque conociste a tu amado, tal vez todo fue parte del plan. Sabes que encontraste el amor justo donde estás, sabes que incluso cuando las arrugas comiencen a parecer y la memoria se desvanezca, esa persona aun te amará de la misma manera y tú a él.

'One and only' – Adele

Finalmente 'One and only' de Adele Esa persona se encuentra en tu mente desde siempre, te pierdes en el tiempo sólo pensando en su cara. Quieres convertirte en la única chica de su vida, que te tenga entre sus brazos, que te dé una oportunidad de ser suya pues esta melodía expresa la noción del pasado, de dejarlo atrás y el reconocimiento de que nadie es perfecto, y así ambos saben que su amor vale la pena.

Recuerda acompañar estas canciones de amor para dedicar el 14 de febrero con algún detalle como una flor, o un simple beso para darle más vida al momento.

