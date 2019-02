5 señales que indican que tu pareja te está manipulando emocionalmente y no te has dado cuenta

Mereces una pareja que te llene de amor, respeto y cariño, no una que te haga sentir frustración, culpa y vacío. Nadie debe subestimarte, ni detener tus sueños ni tampoco opacar tu luz. Es fácil acostumrbarte a una persona y también es fácil olvidar las señales de una relación tóxica.

Algunas personas no son buenas para ti y que solo te causarán angustia. Estas relaciones tóxicas te robarán la alegría, la pasión, el dinero, la esperanza y la fe en la humanidad, por lo que aprender a identificar la toxicidad de estas personas puede ayudarte a decir "no" a su abuso emocional y manipulador.

Cuanto más rápido identifiques a las personas tóxicas y sus esquemas, más rápido podrás salir de sus garras y aprender cómo lidiar con ellas.

¿Cómo las personas tóxicas te manipulan y maltratan emocionalmente?

Cuando las personas tóxicas perciben que eres débil, se aprovechan y no te dejarán defenderte porque al final te harán creer que tú eres la mala.

Las personas tóxicas pretenden ser simpáticas, compasivas y alentadoras con sus objetivos, pero ten en cuenta que perciben que las cosas buenas que te suceden les impide tener éxito a ellos. Cuando ganas en la vida, ellos doblarán tus esfuerzos para manipularte y someterte.

Sé consciente de estos signos de que una persona tóxica lo está abusando emocionalmente:

-Te sientes agotada cuando estás cerca de ellos.

-Sientes la necesidad de protegerte.

-Te sientes responsable de su felicidad o éxito.

-Sientes que siempre están en crisis.

-Sientes que no eres tomada en cuenta.

-Sientes que sacrificas tus necesidades y deseos por ellos.

Entonces, ¿cómo lidias con las personas tóxicas en tu vida?

El primer paso para asegurarte de que las personas tóxicas no te roben energía y éxito es la auto conciencia. Sé consciente de quién eres, de tus fortalezas y debilidades. Confía en que puedes superar la energía negativa de otros con tu energía positiva.

Recuerda que no puedes arreglar a otras personas, ni puedes hacerlos felices o exitosos en su vida. No está en ti. Sus problemas son suyos, no tuyos. No gastes tu energía en alguien que no cree en ti.

Eres lo suficientemente digna como para que ninguna persona, sea "amiga" o pareja tenga el derecho de robar tu pasión por la vida. Ámate a ti misma y grábate que eres un ser completo por ti misma y por nadie más.

