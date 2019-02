Evita estos 5 alimentos ya que son los más difíciles de digerir

Hacer un seguimiento de todo lo que comes y bebes en un día puede parecer una tarea tediosa. Pero si está tratando de identificar los alimentos que causan problemas digestivos, es una necesidad.

Acorde a los nutricionistas, estos cinco alimentos son los más difíciles de digerir:

Fibra

La fibra insoluble (salvado de trigo, verduras y granos enteros) y soluble (avena, frutas, verduras y frijoles) no son digeribles. Sin embargo, Chelsea Amengual, nutricionista de Virtual Health Partners dice que si bien no podemos digerir la fibra y no obtenemos ninguna energía de ella, es crucial para la salud digestiva.

"La fibra insoluble proporciona volumen a nuestras heces y alimentos para nuestras bacterias intestinales saludables, y la fibra soluble ayuda a ralentizar la digestión e incluso puede tener un impacto positivo en la salud del corazón", dijo.

Alimentos procesados

Las papas fritas grasientas, los dulces e incluso tu cereal favorito para el desayuno contienen ingredientes que tu cuerpo lucha por digerir.

Eso se debe a que "los alimentos envasados excesivamente procesados contienen muchos aditivos para mantener los productos sabrosos y estables", explicó Amengual.

Edulcorantes

"Los edulcorantes sin azúcar como el aspartamo no aportan calorías y no son absorbidos por el cuerpo", explicó Amengual.

Si bien la investigación no es concluyente sobre la seguridad de las dosis altas, dijo que estos edulcorantes pueden ser muy beneficiosos para las personas con diabetes u otros problemas con la regulación del azúcar en la sangre.

Lacteos

Ese batido de triple chocolate con crema batida que bebiste en la cena podría ser la causa de tus dolores de estómago a la hora de dormir. "Algunas personas carecen de la enzima para digerir la lactosa, un azúcar natural en los productos lácteos", dijo Amengual.

Semillas y granos

Hay una buena explicación de por qué tu estómago se enoja tanto después de comer sus semillas favoritas. "Las semillas crudas (girasol, sésamo, chia, etc.) a menudo contienen ácido fítico, que puede interferir con la absorción de minerales", dijo la dietista registrada Brynn McDowell.

