Máxima definición del abdomen con estas tres rutinas de ejercicios en casa

View this post on Instagram

💥CARDIO-ESTATICO💥 🔥🔥Te pondrá a derretir la grasa🔥🔥 ✔️Super efectiva 📍principiantes 2 series 📍intermedios 3 series 📍avanzados 4 series Descanso, MAXIMO 2 minutos entre cada ejercicio 1️⃣jumping jacks con sentadilla abierta: 20 repeticiones 2️⃣sentadilla sostenida, 30 segundos 3️⃣20 repeticiones, cuerpo derecho, apretando el abdomen. 4️⃣lunges estático, 20 segundos con cada pierna 5️⃣trote corto, 30 segundos 6️⃣entre 10 y 15 segundos con cada pierna #fit #fitness #fitmom #entrenamiento #workout #motivacion