Supera a tu ex con cinco pasos

Si la relación llegó a su fin, llegó a su fin y punto. Como mujer debes poner de nuestra parte para superar el mal momento y continuar con tu vida.

Para superar una ruptura amorosa o infidelidad es clave aplicar los siguientes pasos:

Elimina todo tipo de contacto con tu ex

Y nos referimos a eliminarlo de Facebook, Instagram o cualquier otra red social en la que estén conectados. Además elimina su teléfono de tu celular para que no surja ninguna tentación de llamarlo, más aún, si te hizo mucho daño.

Evita encontrártelo

Ya sea en un bar, discoteca, restaurante o en alguna reunión con amigos en común. Recuerda que aunque te provoque verlo, al hacerlo retrocederás en tu intento de olvidarlo.

Mantén ocupada la mente, el cuerpo y el espíritu

Lo que significa pasar tiempo con tus amigos y familiares. Ir al gimnasio o clases de algo que te llame la atención. Hacerte un cambio de look para sentirte completamente renovada. Recuerda que mientras tu mente esté más ocupada en diferentes cosas o situaciones, el recordar a tu ex se hará cada vez menos frecuente hasta que te des cuenta que ya no pasa por tu cabeza.

Hay que sanar las heridas

Puede que muchas veces creamos que alguien nuevo nos hará olvidar de inmediato todo lo compartido con nuestra anterior pareja. Pero no es así. Si sigues lastimado emocionalmente por la ruptura con tu ex pareja, definitivamente no estás en condiciones para empezar algo nuevo.

Debes darte una oportunidad

Nadie puede reemplazar a nadie. Debemos entender que cada persona es diferente. Cuando termines una relación te llevará algún tiempo procesarla y superarla. Pronto llegará otra persona para empezar a escribir una nueva historia.

