Entre frases de amor y poemas para el 14 de febrero aquí te dejamos una lista de las mejores

En el Día del Amor y la Amistad son muchos los poemas 14 de febrero que se pueden dedicar; sin embargo, no hay que dejar de lado alguna linda frase que vaya a esos seres que están ahí para todo, que nos roban una sonrisa y que nunca nos abandonan en los momentos más difíciles: los amigos.

Frases para amigos:

“Si has perdido la sonrisa, llámame y te ayudaré a encontrarla. Si has perdido la esperanza, te recordaré todas las veces que las cosas nunca fueron tan graves como esperabas. Si necesitas una mano yo te doy todo el brazo porque para un amigo como tú no se escatima esfuerzos ni ayuda. Feliz día de la Amistad, mi amigo”.

"Si yo sé que tú eres, y tú sabes que yo soy, quién va a saber quién soy yo cuando tu no estés".

“En esta vida en la que a veces no sabemos qué camino seguir, un amigo como tú es un consuelo porque con tus consejos y tu apoyo he podido en muchas ocasiones elegir lo mejor para mí. Gracias por tu amistad y tu sincero cariño. Feliz día de San Valentín, amiga mía que Dios siempre te bendiga”.

"El amigo ha de ser como la sangre que acude luego a la herida sin esperar a que le llamen".

“Por personas como tú, amigos incondicionales, hermanos por opción, se celebran días como estos, para festejar el tener gente como tú en la vida de uno. Feliz día de San Valentín, amigo mío recuerda que siempre puedes contar con mi amistad”.

"No hay desierto como vivir sin amigos; la amistad multiplica los bienes y reparte los males, es el único remedio contra la adversa fortuna y un desahogo del alma".

"Quien encontró un amigo, encontró un tesoro, y si en la balanza pone oro y plata, pesa aún más el amigo".

Aquí algunos poemas 14 de febrero para que sumes más amor y ternura a todo lo que hayas planeado para el Día de San Valentín

“En el paraíso de tus ojos,

me pierdo porque estoy perdido,

en la paz de tus labios,

me encuentro porque estoy contigo,

en el universo de tu alma,

vivo con mil sentidos,

en ti, vivo amándote”.

“Sabes a silencio y a sueños,

con melodías de ternura

y tacto de deseo,

sabes a mi mundo,

a todo lo que anhelo,

sabes a amor, a mi amor”.

“Ahora puedo oírte,

puedo sentir tu silencio,

puedo recorrer tus besos

y soñar tus labios,

puedo hasta escuchar tu melodía,

aún cuando estés lejos

y seas todo nostalgia”.

“Cuando tu beso es una caricia

cuando es un despertar contigo,

si una sonrisa es un motivo

y un silencio tu añoranza,

cuando tú amor me manda

y yo obedezco con pasión,

entonces sigo amándote”.

“Tiéntame, acaríciame

lléname cada instante de ti,

haz que cada noche sea un sueño

y cada despertar una sonrisa,

lléname de ti

y llévame a tu amor”.

