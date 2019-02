5 rutinas de ejercicios para quitar la celulitis de las piernas y glúteos en tiempo récord

View this post on Instagram

¡PARA LOS QUE LES GUSTA LA VERSIÓN EN CUADRITOS! ❤️ 🔥💥LOS 9 MEJORES EJERCICIOS CARDIO EN CASA 🔥💥 . . 🎯 Zona : CUERPO COMPLETO … ⚡️Rutina de alto impacto … 📌 Vas a necesitar: UN CRONÓMETRO …⏳Duración: 30 minutos (Avanzado) .. 👶Principiantes 2 series . 👧Intermedios 3 series . 😤Avanzados 4 series . . 🔥1 MINUTO DE CADA EJERCICIO.. 😴Descanso 40 segundos máximo entre cada ejercicio . . Vamos con TODO 💪🏻💥 . 💃🏻Mi outfit @maxisbody.inc 💃🏻 . . . . 🇺🇸🇺🇸TAP “SEE TRANSLATION” Below comments . . . . #homeworkout #fitness #fullbody #cardio #cusifit