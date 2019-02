4 razones por las que tu grasa abdominal no desaparece por más que lo intentes

La grasa abdominal puede ser algo sumamente molesto cuando a pesar de todos tus esfuerzos, no desaparece. Y es que no importa qué tan bien estés comiendo o cuánto ejercicio estés haciendo, tu abdomen no cede. Incluso puedes tener buena condición física y verte en forma, pero el exceso de grasa visceral alrededor de tu estómago sigue siendo un factor que provoca problemas de salud, especialmente en las mujeres como cardiopatía coronaria y un aumento en el riesgo de cáncer de mama. Por ello, es importante deshacerte de ella, ya sea por bajar de peso o por salud (o ambas). Aquí están los culpables furtivos que le impiden perder grasa abdominal.a.

Tu sueño está fuera de control

Las mujeres que no duermen lo suficiente corren el riesgo de un exceso de grasa abdominal. Pero aquí está el problema: las mujeres que duermen demasiado también corren el riesgo de llevar más grasa abdominal. Así que el descontrol de tu ciclo de sueño puede ser la causa de que no pierdas ese peso extra. Demasiado o muy poco sueño da como resultado antojos de carbohidratos simples y un desequilibrio de las hormonas grelina y leptina, que ayudan a señalar el hambre y la plenitud".

Estás muy estresada

Todo el mundo lidia con cierto nivel de estrés en un día promedio, pero si te sientes como si estuvieras constantemente agotada, eso puede resultar en la acumulación de grasa abdominal. El estrés crónico promueve la inflamación en el cuerpo, similar a la cantidad de azúcar añadida. Las células de grasa en el vientre producen y reaccionan a las hormonas cortisol y otras proteínas que impulsan la inflamación, que promueven el crecimiento celular y pueden conducir al aumento de peso.

No comes suficiente fibra

La fibra ofrece numerosos beneficios para la salud, como reducir el riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas, colesterol alto y estreñimiento y otros problemas digestivos. Si bien también puede ayudarte a perder peso, incluso eliminar grasa abdominal, agregar más fibra a tu dieta no te dará un estómago plano por sí sola, también necesitarás hacer otros cambios en tu dieta y rutinas de ejercicio. No estás tomando un probióticos Cuando tu flora intestinal está desequilibrada y te faltan bacterias buenas, como lactobacilos (que se ha demostrado que ayudan a perder grasa del vientre, según el Journal of Functional Foods), el resultado Puede ser un influjo en la grasa del vientre y un mayor peso. Asegúrate de proporcionar un ecosistema intestinal óptimo al comer alimentos fermentados (como el yogur griego) y una dieta basada principalmente en plantas. Debes tomar al menos un probiótico diario y seguir una dieta baja en azúcar para mantener el equilibrio intestinal bajo control.

Te recomendamos en video