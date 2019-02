La falta de sexo te hace menos inteligente y más agresivo, estudio

Las personas suelen preguntarse si verdaderamente la abstinencia sexual influye en la salud. Recientemente el diario El País publicó un reportaje que arrojó varias respuestas y resultados científicos. Comprobaron que a mayor falta de sexo hay menor inteligencia y más agresividad.

La pregunta es ¿Cuándo la abstinencia es un problema? y es en ese momento en el que te preocupas por no tener intimidad con nadie.

La sexóloga clínica Francisca Molero, codirectora del Instituto de Serología de Barcelona Molero, dijo al mencionado diario que "cuando se habla del cese de la actividad sexual, no por una causa voluntaria sino por algo que lo impide, hay estudios muy interesantes como los de Els Pazmany, de 2014, que abordan los efectos sobre la autoestima de la persona o la idea del autoconcepto, aumentando el estado de depresión y ansiedad".

La especialista continúa: "Una persona que no ha tenido nunca una actividad sexual sola o compartida no es tan consciente de lo que ocurre, y a lo mejor, si se cuida en otros aspectos. La falta de sexualidad no tiene por qué ser tan negativo. Pero en una persona que en un momento determinado ha tenido sexualidad y la cesa o la deja, el perjuicio es mayor porque es consciente de esa ausencia. Y la afectación psicológica se acaba traduciendo en otros procesos fisiológicos y orgánicos".

Está comprobado que el estrés es un detonante de las preocupaciones y la falta de sueño. Pero también es una realidad que se relaciona con la actividad sexual de la persona.

Un experto llamado Lucas realizó un estudio que duró 18 años donde demostró la relación entre el papel de la mujer, la salud sexual y la agresividad.

El autor de esta tesis explica: "Las sociedades más agresivas son las más abstinentes o reprimidas. Toda cultura tiene necesidad de contacto. En las sociedades donde lo femenino es prioritario y donde la figura del padre o marido no existe, como en el pueblo Na de China, la moral sexual es flexible y la actividad es intensa, suele coincidir con culturas muy pacíficas. Mientras que las culturas patriarcales como algunas tribus de Nueva Guinea, donde el 30% de los hombres mueren en acto bélico, son más agresivas y a la vez tienen una moral sexual más represiva".

La agresividad originada por la abstinencia también se puede expresar en sociedades como la nuestra.

"Puede haberla si la abstinencia se debe a una ausencia no relajada ni libremente tomada. La sexualidad es un valor, una oportunidad, una capacidad y un instrumento rehabilitador y generador de bienestar. Pero no es una obligación. Si una persona no tiene relaciones sexuales desde una óptica del pecado o por una disfunción, enfermedad o incapacidad, o porque se ve feo, entonces se crea un problema", afirma Lucas.

Las relaciones sexuales dan beneficios como mejorar el sueño de las personas, lo que puede afectar a los abstinentes.

Molero asevera: "Es algo que antes los hombres lo sabían, pero ahora se les ha olvidado un poco. Antes utilizaban las relaciones sexuales para dormir y relajarse. Ahora el estrés lo puede todo, y la gente no ve los remedios fisiológicos que tiene nuestro propio cuerpo. Oír a nuestro cuerpo a veces nos puede ayudar, como por ejemplo en el caso de recurrir a la actividad sexual para dormir mejor".

Una investigación llegó a asegurar que cuando una persona no hace el amor es menos inteligente. Esto atiende al papel del sexo como incentivo de la neurogénesis y la mejora de la función cognitiva. El estudio afirma que cuando una pareja tiene sexo, hay un crecimiento celular en el hipocampo.

