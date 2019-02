Cómo reconocer a un infiel: Te contamos 5 características que los delatan

Existen algunas características que un hombre infiel tiene y lo pueden dejar al descubierto siempre y cuando las sepamos y estemos alerta.

Por eso, aquí te decimos cuáles son esas características que dejan en evidencia a un hombre infiel

Es mentiroso

Si conoces los gestos de tu pareja cuando te miente y lo descubres mintiéndote en diferentes oportunidades, ten por seguro que es infiel o lo será, pues los hombres mentirosos son los que más cometen infidelidades.

Encantador

Si tu novio es encantador con todas las mujeres, hay un indicio que podría ser infiel y conquistar a cualquier mujer en minutos, así que debes estar alerta.

No te demuestra su amor en público

Los hombres infieles suelen volverse poco amorosos cuando están en público por miedo a que otras personas los vean y les cuenten a las mujeres con las que salen.

Así que si ves que tu novio ya no te toma de la mano al salir, ni tiene ningún gesto amoroso contigo, debes comenzar a sospechar.

Cuidadoso con su celular

Un hombre infiel jamás te dejará acercarte a su celular por nada del mundo. Así que si notas que tu novio no lo suelta y cada vez que le llega un mensaje se va lejos de ti, y además de todo le tiene contraseña, es porque te está engañando.

Sin sentimientos

Si tu novio no te demuestra amor, no te presta atención, y no recuerda las fechas especiales, como si no tuviera sentimientos es momento de sospechar de una infidelidad.

