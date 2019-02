Top 5 de los diseños más chic para pintar tus uñas el 14 de febrero

Tus uñas 14 de febrero no pueden pasar desapercibidas y deben estar hermosas porque no sabes si ese día él te propondrá matrimonio, así que para que no te tome de sorpresa y puedas lucir espectacular te traemos los diseños de uñas 14 de febrero.

1. Pasión degradada

La lista de uñas 14 de febrero la encabeza “Pasión degradada” el cual es un decorado en tonos rojizos y vinos o puedes darle un toque más dulce con tonos rosas, tú decides qué llevar para esta fecha tan especial. Si no tienes muchos barnices de diferentes tonos, aplica gotas de barniz blanco al tono más rojo o rosa que tengas para que tú misma vayas degradando el color.

2. Corazones franceses

Lo único que necesitas es un barniz rojo, en vez de hacer el tradicional francés en línea recta haz una pequeña letra m en el final de tu uñas con el barniz rojo para simular la parte superior del corazón, haz esto en todas las uñas y después cubre con barniz transparente.

3. El rosa de corazón

Los corazones rosas lucen perfectos en las uñas 14 de febrero, solo necesitan un color rosa. Pinta la uña del color rosa claro, en la punta de tu uña dibuja dos curvas grandes que simulen la parte superior de un corazón, puedes hacerlo tan grande o chico como quieras, una vez que hayas rellenado el corazón, haz pequeños puntos color blanco para decorar el diseño. Puedes variar los tonos en rojo, blanco y rosa u otros colores contrastantes.

4. Los novios

Ponte romántica con este divertido diseño de personajes enamorados, es muy sencillo, divertido y original. Vas necesitar barniz blanco, negro y rosa o rojo. Pinta la base de tus uñas con el color blanco, después con un pincel o palillo haz el diseño de una pareja encontrándose, complementa con pequeños corazones en todas las uñas, no te preocupes si no queda perfecto, eso es lo divertido de este diseño.

5. Corazón de love

Un corazón acompañado de varias tonalidades negras le darán un estilo lindo a tus uñas 14 de febrero. El detalle es minimalista y muy de los años 80, para lucir al mejor estilo pop.

6. Dulces besos

Para los “Dulces besos” de la lista de uñas 14 de febrero hay diferentes opciones. Prueba un barniz blanco, para los besos puedes elegir color rosa o rojo, dependiendo de tu gusto, necesitas un palillo o pincel, primero dibuja una m alargada para hacer la parte superior del labio, después cierra con una pequeña c para hacer el labio inferior, ensaya en una hoja primero para que no tengas problemas al hacer tus uñas.

