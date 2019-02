5 razones por las que los que nacieron en febrero son las personas más especiales

Febrero es un mes cargado de energía. Es decir, salimos de enero, el cual es uno de los meses más difíciles y eternos del año y comenzamos a sentir fuerza para los meses venideros. Además, muchos ya ni siquiera se preocupan por romper sus propósitos de año nuevo como ocurre en enero y por si fuera poco, dura sólo 28 días. Este mes es compartido por dos signos: Acuario y Piscis, los cuales son personalidades con visiones de vida bastante interesantes. Son visionarios y artistas pero además simpáticos y espirituales, ¿quieres saber por qué más los nacidos en febrero son tan especiales?

1. Su autenticidad

Las personas nacidas en febrero son conocidas por su originalidad. Creen en hacer las cosas a su manera, en lugar de seguir a los demás por el simple hecho de hacerlo. Esto es lo que los hace muy diferentes de los demás. Se destacan entre la multitud por hacer las cosas de manera diferente. Aprenden de sus errores y experiencias. La mayoría de las personas a partir de febrero están haciendo su propio camino si algo más los siguen.

2.Tienen más probabilidades de llegar hasta el doctorado

Según un estudio realizado en 2006 por investigadores de Harvard que examinaron datos de 21,000 niños en todo el mundo, los nacidos en febrero -al menos del hemisferio norte- se desempeñaron mejor en una serie de pruebas de inteligencia. Los investigadores concluyeron que había un patrón en los niños nacidos en temporada de invierno/primavera son 'más grandes' en las variables antropométricas y 'más inteligentes' en las variables neurocognitivas seleccionadas.

3. También son más artísticos

Los bebés de febrero nacen bajo los signos de estrella Acuario o Piscis, que están vinculados a los rasgos de originalidad y creatividad. Pero no sólo la astrología lo dice sino también la ciencia. La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido encontró que las personas nacidas en febrero tienen más probabilidades de ser artistas por su sensibilidad y empatía del mundo.

4. Están preparados para el estrellato

El estudio, publicado en The Journal of Social Sciences, analizó una lista de cumpleaños de grandes celebridades, los políticos y los científicos y, descubrió que los más populares y adinerados nacieron en estos dos meses. El músico Bob Marley, el ex presidente de los Estados Unidos Franklin Roosevelt, Harry Styles, Jennifer Anniston, Ashton Kutcher, Oprah y Cristiano Ronaldo están en la lista. Según un artículo en Vice Broadly, los nacidos bajo los signos de Acuario y Piscis entre enero y febrero son "pensadores profundos que abrazan lo extraño y lo único. Tienen un fuerte deseo de independencia y de destacarse entre la multitud, pero también son innegablemente buenos para crear comunidades y cultivar amistades".

5. Tendrán carreras más satisfactorias

Una encuesta de CareerBuilder.com encontró que los adultos en febrero, pertenecientes al signo de Piscis estaban entre los "más satisfechos" con sus trabajos. También tienen la ventaja sobre la competencia ya que poseen algo de rebeldía que los lleva a perseguir sus sueños, pero bajo cierta estructura.

