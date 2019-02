Aquí te presentamos una lista de poemas para el 14 de febrero y algunas frases para enamorados

Seguro ya te has pregunta qué vas a escribir en la carta o tarjeta del Día de San Valentín, por eso pensando en ti y para que te luzcas en ese detalle que preparas te traemos algunos poemas 14 de febrero acompañados de frases para enamorados.

Para dedicar ellos:

“Desde que te conocí, la vida es mucho más bonita. Me das energía para seguir adelante, para levantarme cuando caigo, para atreverme con lo que venga de frente, una sonrisa tuya basta para no tenerle miedo ni a la muerte”.

“El roce de tus labios, el tacto de tus manos, el fuego de tu mirada… cariño mío, solo quiero que sepas que lo que siento por ti, nace en lo más profundo de mi alma”.

“Jamás tuve ninguna adicción, pero fue probar tus labios y con tanta dulzura enloquecí por tu corazón”.

“Mi gran ilusión es despertarme junto a ti, que soñemos juntos y poder susurrarte al oído un te amo cada mañana”.

“La gente siempre tenemos dos corazones: el nuestro y el de la persona que amamos. En mi caso, ese eres tú”.

“Mi amor por ti nació incluso antes de verte por primera vez.Si cada pensamiento tuyo se transformase en una rosa, tendría un inmenso jardín lleno de preciosas rosas”.

“No sé explicar cómo es mi amor por ti ni mis sentimientos, pero puedo asegurarte que cada día que te acercas a mí soy más feliz”.

Para dedicar a ellas:

“Pero cómo no voy a quererte, si cada uno de mis pensamientos llevan escrito tu nombre”.

“Ojalá un día tenga la fortaleza para susurrarte al oído: ‘Hola, ¿también piensas en mí?’ Porque me convertirías en el ser humano más feliz. Pero esa hermosura tuya me detiene, me atemoriza, me recuerda lo tímido que soy y me paraliza. Espero que pronto pueda ser lo suficientemente atrevido para declarar mi amor y disfrutarlo contigo”.

“Andar por las calles sin rumbo, deambular como un vagabundo, hasta que te vi por primera vez. Del cielo te vi caer, casi me derrumbo, nunca creí que una mujer tan preciosa pudiese nacer, y desde entonces mi único deseo es despertar junto a ti cada amanecer”.

“Yo andaba seguro de mi camino, vivía tranquilo ajeno al amor, pero cuando te vi por primera vez, tu belleza cambió totalmente mi destino”.

El amor va mucho más allá de las palabras, hay que demostrarlo cada día, sobre todo si llevas mucho tiempo esa persona. Recuerda que dedicar poemas 14 de febrero de por sí no son suficiente, hay que ir un paso más allá, ser detallista, cariñoso y disfrutar de los pequeños momentos siempre que puedas.

