Estos son los regalos para el 14 de febrero con los que se rendirá a tus pies

View this post on Instagram

2️⃣5️⃣ Эквадорских роз 50 см Стоимость 2000₽ Для заказа пишите по ссылке в шапке профиля ⬆️ а также direct 📩 С любовью #цветыэлен #цветывкоробке #flowers #композицияизцветов #flores #цветыэлен #цветы #букет #букетцветов #букетдня #букетекб #цветыекатеринбург #роза #цветыдня #розаакция #екб #екатеринбург #екатеринбургсегодня #цветы #букетназаказ #свадьба #флористика #флористикаекатеринбург #букетневесты #цветыжене #доставкацветов #доставкаекб #доставкацветовекатеринбург #цветыдня