Tatuarse con anemia es recomendable

Los tatuajes están muy de moda este 2019, y es que eso de poder lucir un bonito diseño en la piel resulta de lo más tentador. Pero, si deseas hacerlo lo recomendable es que primero estés atenta a tu salud. Vamos a contarte si es aconsejable o no hacerte un tattoo si tienes anemia.

El mejor consejo que podemos darte es que no te hagas el tattoo que tenías pensado hasta que te recuperes de la anemia. Es más, si ya has elegido el centro para hacerte tu diseño y le dices al tatuador cuál es el problema de salud que tienes, te dirá con mucha responsabilidad: “Es mejor que esperes a recuperarte de la anemia que padeces”.

Como bien sabes, hay muchos tipos de anemia, unos son más graves que otros, y según sea la anemia puedes recuperarte antes. Lo que tienen en común es la escasez de glóbulos rojos en la sangre y los problemas en la cicatrización.

Por lo tanto, si sufres de anemia, lo mejor es que no te tatúes. Bien cierto es que no hay pérdida de sangre al hacerse un tatuaje, sin embargo, debido a los problemas de cicatrización propios de la anemia el tatuaje no va quedar como debería, siendo posible incluso que aparezcan infecciones alrededor del tattoo.

Si te ha dicho el doctor que tu anemia es común, que casi no tiene consecuencias y ya la estás tratando como te ha indicado, no correrás ningún riesgo si decides hacerte el tatuaje. Tan solo recuerda cuidarlo como es debido, sobre todo en los días posteriores.

Nueva Mujer Mira lo que hicieron estas 7 celebridades con sus tatuajes tras separarse de sus ex Pensar en hacer uno o dos tatuajes es un tema muy serio y si lleva el nombre de la persona enamorada mucho más.

Te recomendamos en video: