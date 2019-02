5 síntomas de colitis nerviosa a los que debes estar muy atenta

Muchas veces a las mujeres nos sorprende un dolor en el vientre no relacionado a la menstruación, molestia acompañada de gases y constipación. Si no has comido nada extraño y no hay ninguna otra razón para estos síntomas, puede que estés sufriendo una colitis nerviosa.

Síntomas de la colitis nerviosa

También se conoce como síndrome de intestino irritable y todavía no se conoce con exactitud qué lo causa, explica la Clínica Mayo, por lo que el diagnóstico del padecimiento está basado en los síntomas que presenta la persona, que suelen ser los siguientes:

Dolor abdominal

Distensión abdominal

Diarrea

Constipación

Indigestión

La persona también suele sentir náuseas y una necesidad urgente de defecar. En otros casos, la persona presenta estreñimiento y exceso de gases.

Estos síntomas también van acompañados de calambres en la zona abdominal, ansiedad, depresión y pérdida del apetito.

¿Cómo se trata la colitis nerviosa?

Lo primero que debes hacer al sufrir este padecimiento es controlar tu dieta, estilo de vida pero sobre todo el estrés, recomienda la clínica.

Tu alimentación debe ser rica en fibra, practicar ejercicio así como técnicas de relajación. Así mismo, debes recurrir a un gastroenterólogo para un chequeo generalizado, quien seguramente recetará antidiarreicos, algún antiespasmódico gastrointestinal, laxante y si es necesario, antibióticos.

