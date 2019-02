Los abusos en el sexo que hemos normalizado y deben parar ahora mismo

Violencia en el sexo

Todo comenzó cuando una publicación que me indignó profundamente. Ahí una página preguntaba a sus usuarios: "Cuál es el peor oso que han pasado mientras tienen sexo? Los leo". Había muchos comentarios, sin embargo el que tenía más reacciones era el siguiente:

"Una ves tuve que escupir en su espalda por que ella no quería que me viniera adentro pero yo ya me avia venido. Que trucaso no!!!", contaba un joven.

¿Lo preocupante? No solamente lo que ahí estaba escrito. También fue la forma en la que otras personas reaccionaban. Hombres y mujeres festejaban esta "hazaña" y simplemente es indignante cómo hemos normalizado la violencia en el sexo.

1.- Que se vengan sin permiso

Empecemos con este detalle. Si una mujer se embaraza sin quererlo, es culpa de ella, fue una "tonta e irresponsable" y se enfrenta al tabú que conlleva el aborto. Los hombres quedan "liberados" de estos insultos.

Sin embargo, es muy común que terminen eyaculando sin el permiso de las mujeres y sin siquiera avisar. Asimismo, ellos consideran este suceso gracioso y algo digno para compartir en redes sociales y con sus amigos.

2.-Intentar manipularte

Se han hecho bromas de cómo los hombres intentan manipular a sus parejas para que tengan sexo. Desde los típicos "ya no me amas", "te siento distante", "me siento abandonado". Este tipo de chantaje emocional es peligroso y no debería suceder.

3.- Que insistan demasiado

A veces, tanto hombres como mujeres, no tenemos apetito sexual por cansancio o estrés. Si una persona comienza a insistir demasiado aunque ya expresaste tu sentir, amiga, deja te digo es violencia.

No toda la violencia se expresa a través de golpes, y moretones.

4.- No usar condón o quitárselo

Si te dice cosas como "con el condón no se siente", "te juro no he estado con otras" o cosas similares…¡no caigas! Es violencia, es tu cuerpo, y no debes permitirlo. No dejes que te manipule. Al final eres tú quien sufrirá las consecuencias (embarazos, enfermedades, etc.)

Asimismo, están aquellos que a la mitad de la relación se quitan el condón sin tu consentimiento. Eso no es normal, y por supuesto no está bien.

5.- Exhibirte sin tu consentimiento

Fotografías, videos, y demás prácticas siempre deben ser con tu consentimiento. Muchas veces, algunos hombres aprovechan estas situaciones para difundir las imágenes y compartirlas con sus amigos.

Ten cuidado a quién le otorgas tu confianza.

