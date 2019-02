Por qué espiar a tu ex en redes sociales está arruinando tu vida

Tu ex fue una gran parte de tu vida. Independientemente del tiempo que estuvieron juntos, sin duda te marcó de una u otra forma. Y es que al final, tenías una rutina, un mensaje de buenos días, fotos y todo un historial de memes compartidos en sus redes sociales. Pero suele pasar que, al momento en que esta persona se va de tu vida, te surge una necesidad instantánea de mantenerte al tanto de lo que hace sin ti.

Estamos fascinados con las vidas ajenas, husmeamos para comprender nuestros sentimientos complejos sobre las personas que nos rodean. Las redes sociales lo han vuelto parte de nuestra naturaleza y eso, es totalmente retorcido.

Antes de que tuvieras 5 redes sociales diferentes activas, la única forma de saber de la otra persona era a través de otras que convivieran con ésta o que la hayan topado en algún lugar. En realidad, una vez que se iba de tu vida, dejabas que el tiempo hiciera lo suyo, hasta sanar las heridas. Hoy, es casi imposible no saber lo que hace, con quién habla y hasta por dónde se mueve (qué miedo), a menos de que esa persona no tenga contacto con las redes sociales. Al final, siempre terminas enterándote pero ¿para qué buscarlo o esperar verlo en tu muro de noticias?

Hacerlo es bastante tóxico para tu salud mental; un desgaste innecesario. ¿Quién es la chica que le da me gusta a sus fotos?¿por qué esa persona le comenta todo?….Antes de que te des cuenta, ya has investigado su vida incluso antes de conocerte y tratas de ligar todo lo que tiene hoy para ver si hay algo que se haya interpuesto entre ustedes, así estés en la cuenta de su prima tercera que vive en Canadá . El acecho de redes sociales no es saludable y sólo saca lo peor de ti.

Esta es una gran regla que debes seguir: Si estás obsesionada con tu ex en las redes sociales, evalúa las circunstancias. Pregúntate por qué estás haciendo esto y cuánto es que lo haces. No permitas que se convierta en una obsesión o un hábito.

Piensa que si sigues sobre tu ex, NUNCA AVANZARÁS. Honestamente, nunca serás capaz de seguir adelante hasta que dejes de codiciar lo que no es tuyo. Puedes decir que lo odias en voz alta, pero cuando no puedes dejar de pensar en alguien al punto que necesitas saber qué hace de su vida, es que lo amas. Es rudo decirlo pero deja de usar tu energía en algo que no está destinado a ser.

Al acosa (porque eso es lo que haces) a tu ex en redes sociales, ESTÁS DESTRUYENDO TU PROPIA FELICIDAD. No es vida pasar 20 minutos husmeando sus fotos y comentarios. En ese tiempo solo expulsas tu ira, tristeza, frustración o cualquier sentimiento que asocies con la ruptura. Quizá te engañes diciendo que estás concentrada en los tiempos felices, pero en el interior, estás cargando con un dolor. Mejor ocupa esos 20 para hacer algo que te guste como ponerte a bailar, cocinar, leer o cualquier cosa que te haga sentir bien.

Lo cierto es que revisar las redes sociales de cualquier persona de forma obsesiva es vergonzoso. Tómate unos minutos y libérate de todo esto. Elimínalo de tus contactos, deja de seguirlo o bloquea todo lo que tenga que ver con su perfil. ¡Es lo mejor en tu vida! No gastes esfuerzos, no solucionas nada y al final, no puedes cambiar los sentimientos de alguien. Nada en esta vida es permanente, permítete seguir adelantey verás cómo encontrarás la felicidad.

