7 consejos para irte feliz a la cama con tu pareja

Uno de los momentos más importantes para la pareja es cuando deciden irse a la cama. No solo se trata del sexo, sino de la cálida intimidad que comparten. Y es que meterse bajo las sábanas por varias horas representa un acto de total confianza y comodidad. O así debería ser.

No es un tiempo para los asuntos económicos y tampoco sociales. Aquella deuda, electrodoméstico dañado o mal comentario del vecino puede (debe) quedar engavetado. No es tarea fácil, el estrés diario siempre hace de las suyas, sin embargo, te presentamos 7 consejos que permitirán que ambos se vayan a la cama con la mejor sonrisa.

Ser sinceros

El ingrediente nutricional dentro de una relación. Y no hay nada mejor que buscar el descanso abrazado a una pareja sincera. Si existen dudas o inquietudes, es momento de aclararlo. Y cuidado con las mentiras, así sea pequeña va a doler, pues la recibe quien te entrega sus sentimientos.

Envía a los niños a sus habitaciones

Es fundamental y necesario que haya privacidad, por lo que siempre es preferible que tus hijos tenga su habitación individual. Cuando el niño es pequeño, exige atenciones, pero a medida que va creciendo lo ideal es que recuperes la intimidad con tu pareja. Así que, de buena manera, envíalo a su habitación a la hora de dormir. Y por si acaso, tranquen la puerta.

Deja el teléfono

Este es uno de los mayores problemas que tiene la pareja: no sueltan los teléfonos. Las redes sociales están activas las 24 horas, así que no esperes que duerman. Si tienes alguna conversación o asunto pendiente, busca finalizarlo cuanto antes. Si no, trata de posponerlo para dedicarte en pleno a tu ser amado. En el modo silencioso irá aun mejor.

Nueva Mujer ¿Sexo en el agua? Especialistas opinan sobre esta placentera práctica La efectividad de los anticonceptivos y el riesgo de enfermedades son dos puntos en tela de juicio.

Planifiquen acostarse juntos

Que alguno de los dos se vaya primero a la cama es un error. Si llegas a la habitación y tu pareja ya está dormida, ten por seguro que experimentó tu ausencia. Si ocurre una noche en particular, no pasa nada, pero evita a toda costa que se haga recurrente. Lo ideal es que ambos se acuesten al mismo tiempo.

Creatividad en el cariño

Comienza a practicar tus besos, caricias y demás cosas que se te ocurran. Lo que más cura el cuerpo de un largo día es el cariño de tu pareja. Es momento de consentir los sentimientos y si llegan a hacer el amor, pues muchísimo mejor.

Evita las discusiones

Si existe alguna situación incómoda, lo más recomendable es tratar de resolverla antes de meterse en la cama. Nunca, lee bien: NUNCA, cierren los ojos ante una discusión que no fue solventada. Y mucho menos busquen disuadirla con sexo, es un grave error.

Cero trabajo

La laptop puede esperar al otro día, saca la mano del bolígrafo y olvida todo lo laboral. La noche es igual a pareja, así que no permitas que el trabajo te absorba. Por una noche que lo hagas, créelo que tu ser amado lo va a notar.

Nueva Mujer Tu relación de pareja es más saludable con hombres de baja estatura, estudio El informe afirma que los chiquitos son los que tienen matrimonios felices.

Te recomendamos en video