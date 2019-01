Consejos budistas para dejar de sufrir por amor

A menudo, cuando las personas desean una nueva relación, buscan a alguien que las complete. Pero encontrar a tu alma gemela requiere un enfoque diferente, algo mucho más enriquecedor para el alma, que va más allá de lo físico.

1. Deja de buscar a tu alma gemela y encuentra las partes que te faltan.

No hay tal cosa como que tu media naranja te completa. Deja de buscar al exterior y presta atención hacia el interior. Conócete y acéptate; cura las heridas pasadas y explora y desarrolla nuevas partes de ti misma. La compañía positiva es buena pero no necesitas que alguien te haga feliz. No necesitas que te amen para sentirte amada. Aprende a estar completa por ti misma.

2. Ámate a ti misma