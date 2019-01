¿Eres adicta al sexo? Es más común de lo que crees: estudio

Muchas son las adicciones de las personas y el sexo no es la excepción. La hipersexualidad es un término médico usado para aquellas personas que son adictas a las relaciones sexuales. Y no podrás creer lo común que es. El Journal of Sexaul Medicine comprobó que 3 de 100 mujeres tienen esta conducta ninfómana.

Las mujeres con hipersexualidad tienen relaciones sexuales de manera compulsiva a diario debido a que su libido es sumamente alto. Aunque suene excitante, a veces llega a un punto que hasta se alejan de las personas y tienen problemas en el trabajo. Es decir, no pueden controlar sus deseos y sus constantes pensamientos en fantasías sexuales.

Especialistas de la Universidad de California aseguran que las mujeres adictas al sexo sienten la necesidad de liberar el estrés y obtienen placer a través de su cerebro.

Deborah Schiller, sexóloga y directora del programa de tratamiento de adicción sexual de Pine Grove en Hattiesburg, Mississipi, asevera que ser hipersexual realmente no es agradable. Es un peso muy grande por lo que las personas que lo padecen necesitan ayuda profesional.

La especialista afirma que esta adicción posiblemente provenga de algún trauma de la infancia. En especial, en el caso de las películas para adultos que gracias a ellas, muchos tienen que masturbarse hasta 6 horas al día.

Por fortuna, existen clínicas que ayudan en estos casos. Tal es el caso de terapias grupales, meditación e incluso mejorar la comunicación con tu pareja. Les ofrecen las técnicas adecuadas para canalizar de la mejor manera sus pensamientos y controlar todos aquellos que son eróticos.

