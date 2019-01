Cuida a tu bebé: Las dos poderosas razones por las que no debes teñirte el cabello durante el embarazo

Muchas veces hemos escuchado que durante el embarazo no debemos teñirnos el cabello, pero desconocemos las razones por las que es peligroso hacerlo.

Pero, un nuevo estudio científico publicado por College of Family Physicians of Canadá ha despejado la incógnita y ha revelado las razones por las que las embarazadas no deben teñirse el cabello, especialmente durante los primeros meses.

Abortos espontáneos

Según el estudio, algunas sustancias contenidas en los tintes para el cabello pueden dañar al bebé como el amoniaco y el peróxido, pues son altamente tóxicos durante el primer trimestre del embarazo, cuando el bebé apenas se está desarrollando, y existen más probabilidades de abortos espontáneos.

Tumor cerebral

Además, los componentes dañinos de los tintes se absorben a través del cuero cabelludo y pueden llegar a los bebés, causando alteraciones congénitas o tumores cerebrales.

El estudio también aclara que teñirse el cabello durante el embarazo es menos peligroso que consumir alcohol, pero se aconseja evitar esta práctica como medida preventiva.

Sin embargo, si tienes muchas ganas de teñirlo estando embarazada, también existen algunos tintes que no contienen peróxido ni amoniaco y pueden ser una alternativa.

Lo mejor es que lo consultes con tu médico para que te oriente e indique qué es lo mejor para ti y para el bebé.

