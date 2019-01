Nueve mitos sobre el sexo que toda chica debe aclarar

Si eres una chica que no tiene mucha noción sobre el sexo, sueles creer cualquier cosa que tus amigas te dicen o que lees en alguna publicación sospechosa, entonces esta lista es para ti.

Te presentamos nueve mitos sobre el sexo, algunos ciertos y otros no, te invitamos a que los conozcas y desde ya aclares todas tus dudas:

Mito: Lo que calza en zapatos dice mucho sobre su…. tamaño

La verdad: lo siento, señoras y señores, no hay manera de juzgar el tamaño de su miembro sin verlo realmente. Los estudios han demostrado que no existe una correlación entre el tamaño del pene y el tamaño del zapato. Lo mismo ocurre con el tamaño de la oreja y el tamaño de la mano y casi todas las otras partes de su cuerpo.

Mito: Mientras más grande mejor

La verdad: hablando de eso, la relación entre tamaño y satisfacción es en gran medida exagerada. Esto depende verdaderamente de las preferencias personales; Lo importante aquí es típicamente la compatibilidad de tamaño.

Mito: No puedes quedar embarazada si ya estás embarazada

La verdad: en una muy menor medida, es posible. La superfetación es un fenómeno extremadamente raro pero real que ocurre cuando una mujer embarazada continúa ovulando y un segundo huevo fertilizado es capaz de implantarse en el revestimiento del útero. Puedes estar tranquila, solo se han registrado diez casos en la historia.

Mito: Los hombres piensan en sexo cada siete segundos

La verdad: afortunadamente para todos, esto es muy falso. Si los hombres pensaran en el sexo cada siete segundos, eso significaría unas 8,000 veces por día. En realidad, según el Instituto Kinsey, el 54 por ciento de los hombres dijo que pensaba en el sexo varias veces al día y el 43 por ciento dijo que era varias veces por semana.

Mito: Las mujeres están menos interesadas en sexo que los hombres

La verdad: aunque las mujeres pueden pensar activamente en el sexo con menos frecuencia que los hombres (el estudio de Kinsey anterior encontró que el 19 por ciento de las mujeres piensa en el sexo varias veces al día y el 63 por ciento lo piensa varias veces por semana), eso no ocurre. Según una encuesta realizada por la aplicación para el conocimiento de la fertilidad Kindara, aproximadamente el 53 por ciento de las mujeres no tienen tanto sexo como les gustaría tener.

Mito: Comer ostras tiene un efecto afrodisiaco

La verdad: no hay nada de verdad en esto ni con ningún otro alimento supuestamente afrodisiaco. Las ostras están compuestas de elementos (agua, proteínas, carbohidratos, grasas, etc.) que no tienen poder para estimular químicamente el deseo sexual.

Mito: El sexo es una buena forma de perder calorías

La verdad: seguro que quema algunas calorías, pero no debe sustituir el sexo por un viaje al gimnasio. Treinta minutos de relaciones sexuales pueden quemar de 85 a 150 calorías, pero eso es solo si estás totalmente involucrada aeróbicamente durante 30 minutos seguidos.

Mito: Los hombres alcanzan su pico sexual antes que las mujeres

La verdad: la idea de un "pico sexual" es bastante frágil e independiente del género. Durante toda la vida, hombres y mujeres experimentan altos y bajos en lo que concierne al deseo.

Mito: El sexo no es tan bueno a medida que vas envejeciendo

La verdad: no necesariamente. Si bien el sexo en tus 20 años puede ser más atlético, no hay ciencia que apoye la idea de que es mejor. De hecho, muchos hombres y mujeres afirman haber tenido experiencias más satisfactorias en las décadas posteriores.

