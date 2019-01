Así es como puedes superar a alguien que nunca pensaste se iría de tu vida

Cuando te enamoras y comienzas una relación con alguien, esperas que dure por siempre. Y ya sea que estés años, meses o incluso un periodo de tiempo corto con alguien, la ruptura siempre tendrá un golpe significativo en tu vida.

Todo aquel que pasa por tu vida influye en tu persona de una u otra manera. Y de quien nos enamoramos, tiene el poder de cambiarnos de una manera que nada más puede hacer. La persona correcta puede convertir el infierno en el cielo, y la persona equivocada, el cielo en el infierno. Pero a veces encontramos que el mismo individuo es capaz de hacer ambos.

Las rupturas y despedidas casi siempre nos atrapan por sorpresa, después de todo, uno construye una visión de futuro junto a esa persona. Te creas esperanzas y sueños pero evitas pensar en la posibilidad de una separación.

Dejar ir a alguien que significó tanto para ti, no es nada fácil, especialmente cuando no lo esperabas pero aquí hay algunos consejos para superarlo.

Tómate tu tiempo

"El tiempo sana las heridas" pero no todas. Si de ello dependiera la sanación, no habría tantos corazones rotos y personas sufriendo de amor, aún cuando hayan encontrado otro camino. Siempre queda un poco de dolor en nosotros y algunas heridas son tan profundas que la única forma en que el tiempo puede eliminarlas es eliminándolos junto con ellas. Pero también es cierto que algunas veces el tiempo nos muestra que los sentimientos solo son pasajeros y que eventualmente desaparecerán junto a los malos recuerdos. No te presiones. Mantén la cabeza en alto pero también permítete liberarte con el tiempo.

Conoce alguien nuevo

No tiene que ser alguien con quien planees tu boda o tengas sexo. No tiene que ser el amor de tu vida, pero conocer alguien nuevo te abre la puerta a muchas oportunidades para volver a ser feliz. Prueba y vie el momento. Encuentra personas con las que compartas tus intereses. Enamórate por partes y piezas. Permítete conocer a otros desde un punto de vista diferente y no pierdas la ilusión.

Evita crear misterios acerca de por qué ocurrió todo

Quien se fue no puede ser el protagonista de tus pensamientos. No gastes energía sin sentido. Lo que pasó, pasó. Acepta cualquier explicación que se ajuste a los hechos y mantén tu autoestima intacta, ya que es claro que no estaban dispuestos a comprometerse contigo. Se dejaron llevar emocionalmente y simplemente no era la persona para ti.

