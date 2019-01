Descubre aquí si estás hecho para una relación de "amigos con derechos"

Amigos con derechos

No todos tienen la personalidad adecuada para tener amigos con derechos. La dinámica de este título que se ha vuelto más común en una sociedad que huye de los compromisos. Sin embargo, si no se lleva a cabo con cuidado puede terminar muy mal.

Corazones rotos, ruptura de amistades, y momentos de gran incomodidad. Es muy difícil no caer enamorado cuando dos personas comparten tanta intimidad. Asimismo, cuando hay una atracción física que se pone en práctica puede ser peligroso para quienes no están preparados.

Las personalidades que deben huir

Si tiendes a ser enamoradiza, si sabes que te apegas muy fácil a las personas, y tienes una personalidad un tanto celosa y posesiva...jamás cometas ese error. También, si ya tienes ganas de una relación y sueles soñar con encontrar el amor, ten cuidado.

Mucho más si esa persona sí te interesa. No todo es una película de Hollywood en donde se terminan enamorando después de tener una relación de amigos con derecho. Eso casi no pasa. Son casos atípicos los que terminan en una relación.

No caigas en las historias de amor que sirven solamente para entretener y subir las expectativas.

Los que sí pueden manejar estas relaciones

Si eres una persona más libre que no le interesa estas relaciones amorosas, está concentrada en otros proyectos y solo debe saciar sus necesidades físicas, todo bien. Necesitas encontrar una persona con la misma mentalidad.

En donde no se planee controlar la agenda del otro y en donde seas consciente que lo emocional simplemente no va. Personas no celosas, que no quieran poseer ni sean territoriales. Es necesario tener muy bien el concepto de lo que está sucediendo: sexo y nada más.

Lo peligroso es unir este tipo de personalidades porque siempre termina en corazón roto. Sé cuidadosa con quién lo haces, y si encajas con estas características.

