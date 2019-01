4 consejos para superar el estar enamorada de alguien que no te ama

¿Alguna vez te has enamorado de alguien que no te correspondía igual? ¿Lo dejaste por la paz o seguiste insistiendo? Lo vemos en las películas y cuentos: el amor puede llevarnos a los límites más locos, pero ¿de qué somos capaces cuando este no es correspondido?

¿Por qué te gustaría alguien que no te ama de vuelta? Hay quienes dicen que no es amor pero también, quien defiende que al corazón no se le puede mandar y que un día, simplemente te levantas amando a alguien que no puede amarte, pero ahí estás, esperando, haciendo todo porque te vea como tú lo ves.

El problema con el amor no correspondido es que es desgastante, te aleja de la realidad y bloquea las posibilidades que están dispuestas a amarte como mereces. Y no es que la otra persona sea un ser humano despreciable, simplemente no es para ti, por eso no estás en su radar como un potencial "para siempre".

El amor, aunque no correspondido, es válido. Es parte de nuestras emociones y nuestra experiencia humana. Pero debes superarlo o terminarás sufriendo, si no es que ya has comenzado a sentir cómo tu corazón se hace pedazos.

Acepta el hecho de que esta persona no te necesita

Es duro, pero es así. Intenta ver las cosas desde una perspectiva diferente. Si una persona no te quiere, puede encontrar mil excusas para no pasar tiempo contigo. Imagínate a ti mismo en la siguiente situación: si no quieres ir a una fiesta o una cita, ¿cómo actúas normalmente? Las cosas a la fuerza no funcionan y si no te ama, no eres indispensable en su vida, en el sentido romántico.

Distrae tu atención

Deja de obsesionarte. Si no ves a esa persona y no la tienes cerca, no puede estar en tu cabeza. Dedícate a lo tuyo. Mantente lo más alejada posible de esa persona. Lo mejor que puedes hacer es armar un plan diferente con tus amigos, irte de viaje o inscribirte en una clase de baile o deportiva. Si no puedes evitar conocer a esta persona por completo, porque está en tu círculo social o en una de tus clases, trata de mantener tus pensamientos lejos de ella. Incluso si la persona que amas está en la misma habitación que tú, no significa que siempre debas pensar en ella. Gira el flujo de tus pensamientos a otra dirección. Concéntrate en tus metas personales, no en que una relación con esa persona te completará.

No te enojes

Los fracasos del amor son parte de la vida. Si algo va en contra de tus planes, no debes comenzar a odiarte por enamorarte de esa persona. Mentalízate a que eventualmente tendrás tu final feliz. Y no desees mala suerte al otro, no tiene la obligación de hacer sacrificios por tu felicidad. Ponte en los zapatos de esta persona: ¿estarías dispuesta a vivir con alguien por quien sientes lástima?

Piensa en ti primero

Ámate y el resto te seguirá. No se trata de ser egoísta, se trata de ser saludable, feliz y cariñosa con tu persona. No puedes ser nada de eso si te reprimes constantemente o le das todo tu amor a alguien que no lo necesita. Conviértete en tu prioridad número uno y trátate de la mejor manera posible. No esperes a que otras personas vengan a cuidarte, solo haz las cosas que te hacen realmente feliz. Mímate, come comida deliciosa, ve al cine. ¡Sólo vive tu vida!

Te recomendamos en video